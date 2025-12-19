Ο Άρης υποδέχεται (20/12, 18:15) το Περιστέρι για την 11η αγωνιστική της Basketleague για να διευρύνει το σερί των νικών.

Με τρεις διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι «κίτρινοι» βελτίωσαν τη θέση τους τόσο στον πρώτο όμιλο στο Eurocup όσο και στην Basketleague και με σκοπό τη διεύρυνση του σερί θα υποδεχθούν το Περιστέρι. Ανήμερα του αγώνα, ο Ιγκορ Μίλιτσιτς θα αποφασίσει για τον παίκτη ο οποίος θα μείνει εκτός της 6αδας των ξένων και στην πραγματικότητα θα επιλέξει μεταξύ του Στίβεν Ίνοκ και του Τζέικ Φόρεστερ καθώς είναι δεδομένη η παρουσία των Μπράις Τζόουνς, Ντανίνο Άντζουσιτς, Ρόνι Χαρέλ, Αμίν Νούα και Άρνολντας Κουλμπόκα.

«Θα είναι ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που βάσει αποτελεσμάτων βρίσκονται σε πολύ καλό φεγγάρι…. Το Περιστέρι είναι φέτος η έκπληξη του πρωταθλήματος. Ο κόουτς Ξανθόπουλος έχει δομήσει μια ομάδα με πολύ σαφείς ρόλους και προπονητική προσέγγιση. Θα είναι για μας ένα τεστ στο κομμάτι της τακτικής, αν θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου. Είναι ευλογία για μας ότι έχουμε χτίσει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων και σε κάθε ένα από αυτά τα νικηφόρα παιχνίδια είναι διαφορετικοί οι παίκτες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και είναι καθοριστικοί για το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε στο γεμάτο ρόστερ μας και ελπίζουμε ότι και αύριο θα βρεθούν 2-3 παίκτες σε καλή μέρα για να μας βοηθήσουν να κερδίσουμε το παιχνίδι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Αγγέλου, εκ των συνεργατών του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στο τεχνικό επιτελείο.