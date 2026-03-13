Η αποστολή του Ολυμπιακού με ΟΦΗ: Ο ξένος που έμεινε εκτός επιλογών

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστά τα ονόματα που συμπεριέλαβε στην αποστολή του εν όψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (14/3), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τα ονόματα που θα έχει στη διάθεσή του για το ματς της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο ξένους παίκτες, στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, ο Μπρούνο θα μείνει εκτός διότι είναι τιμωρημένος, ενώ ο Σαντιάγο Έσε είναι σταθερά στα pits εξαιτίας του τραυματισμού του. Παράλληλα και ο Αντρέ Λουίζ έμεινε εκτός αποστολής για λόγους τακτικής για την αναμέτρηση στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.