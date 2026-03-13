Η αποστολή του Ολυμπιακού με ΟΦΗ: Ο ξένος που έμεινε εκτός επιλογών
Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (14/3), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τα ονόματα που θα έχει στη διάθεσή του για το ματς της 25ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο ξένους παίκτες, στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, ο Μπρούνο θα μείνει εκτός διότι είναι τιμωρημένος, ενώ ο Σαντιάγο Έσε είναι σταθερά στα pits εξαιτίας του τραυματισμού του. Παράλληλα και ο Αντρέ Λουίζ έμεινε εκτός αποστολής για λόγους τακτικής για την αναμέτρηση στο Ηράκλειο.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
