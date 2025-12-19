Ο Μόντε Μόρις δηλώθηκε στο ρόστερ των ξένων του Ολυμπιακού για τη Stoiximan GBL, παίρνοντας τη θέση του Κίναν Έβανς και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τον Κολοσσό.

Η αλλαγή με τον Μόντε Μόρις στο ρόστερ της Stoiximan GBL έγινε και επίσημα για τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, άλλωστε, το είχε αναφέρει πως ο νεοφερμένος Αμερικανός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την προσεχή Κυριακή (21/12 - 13:00) στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.

Με τον Ολυμπιακό να κάνει την απαραίτητη αλλαγή στο ρόστερ της Stoiximan GBL, δηλώνοντας τον Μόντε Μόρις αντί του Κίναν Έβανς, που είναι ο μεγάλος άτυχος και χάνει όλη τη σεζόν με τη ρήξη Αχιλλείου.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την πρώτη τους αλλαγή στη σεζόν, κάτι που σημειώνουμε γιατί είναι γνωστό πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για την απόκτηση ενός ψηλού.

Να θυμίσουμε πως αυτήν τη στιγμή, εκτός λίστας είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Διαθέσιμοι οκτώ ξένοι που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ.