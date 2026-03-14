Τσινέκε: «Αν παίζουμε τέτοιο μπάσκετ, όλες θα μπορούμε να διακριθούμε»

Η Εθνική Ελλάδος γυναικών επικράτησε της Βόρειας Μακεδονίας με 101-47, με την Έλενα Τσινέκε να αναφέρεται στις δηλώσεις της, στην καλή αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε η Έλενα Τσινέκε:

«Δείξαμε τον πραγματικό μας εαυτό σε αυτό το παιχνίδι, αυτό είναι το μπάσκετ που μας αντιπροσωπεύει. Αν παίζουμε τέτοιο μπάσκετ, όλες θα μπορούμε να διακριθούμε. Ήταν σημαντικό για εμάς, να βγάλουμε το καλύτερό μας πρόσωπο, θέλαμε να το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια του ματς. Θέλουμε ξανά τον κόσμο μαζί μας με τη Δανία, να πάρουμε όλοι μαζί την πρόκριση».

Επιπλέον η Ιωάννα Κριμίλη αναφέρθηκε στην αντίδραση που έβγαλε η Ελλάδα, μετά την ήττα από την Κροατία, ενώ τόνισε πως η ομάδα είναι οικογένεια.

Αναλυτικά όσα είπε η Ιωάννα Κριμίλη:

«Ο στόχος μας ήταν να ξεχάσουμε την ήττα στην Κροατία και να αντιδράσουμε, ξεκινώντας από την άμυνα. Καταφέραμε για 40 λεπτά να τις περιορίσουμε και στην επίθεσή μας δείξαμε πολύ καλή ομαδική λειτουργία, γνωρίζοντας το τι ταλέντο έχουμε. Είναι διαφορετικό να παίζεις μπροστά στο δικό σου κοινό, για εμάς ο κόσμος ήταν ο έκτος παίκτης μας. Κάθε φορά που μπαίνω, θέλω να βοηθώ την ομάδα μου όσο καλύτερα μπορώ, οι συμπαίκτριές μου με βοήθησαν πολύ στην επίθεση για να σκοράρω. Είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, χαιρόμαστε η μία για την άλλη και πάντα θέλουμε να στηρίξουμε όποια βρίσκεται σε καλή μέρα».