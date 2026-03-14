Η Ελλάδα αναμετρήθηκε με τη Βόρεια Μακεδονία για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του EuroBasket 2027 με στόχο να μείνει σε τροχιά πρόκρισης στην β' φάση και επικράτησε εύκολα με 101-47.

Επόμενος αντίπαλος είναι η Δανία στις 17 Μαρτίου για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών και πάλι στο Ιβανώφειο. Μάλιστα, η Ιωάννα Κριμίλη έκανε ατομικό ρεκόρ με την Εθνική Γυναικών με τους 18 πόντους που σημείωσε. Το προηγούμενο ήταν οι εννέα πόντοι απέναντι στην Ισπανία σε φιλικό αγώνα.

Πολύ καλό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής ειδικά από τα 6.75 με τις παίκτριες του Πέτρου Πρέκα να παίρνουν από νωρίς διψήφιο προβάδισμα (19-5) με την Σπανού να είναι η πρώτη σκόρερ για τη «γαλανόλευκη». Η διαφορά εκτοξεύτηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο (33-9) με την υπεροχή να είναι ξεκάθαρη και την Κριμίλη να παίρνει την σκυτάλη. Με πολλή άνεση μάλιστα η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +27 με 49-22 με το buzzer beater της Τσινέκε.

Μετά την ανάπαυλα η Εθνική έτρεξε ένα αναπάντητο σερί 28 πόντων! Η ομάδα της Βόρειας Μακεδονία σκόραρε μόλις 5 κι έτσι η Ελλάδα πήρε διαφορά 50 (!) πόντων κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 77-27. Η τέταρτη περίοδος ήταν τυπική διαδικασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έφτασε στην τελική επικράτηση με 101-47 . Από τα σημαντικά του δεκάλεπτου η πρώτη παρουσία της Νάσιας Στολίγκα με την Εθνική Γυναικών, η οποία μάλιστα έγραψε και την… κατοστάρα στην αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 29-7, 49-22, 77-27, 101-47

Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη 18 (2), Σταμολάμπρου 4, Μποσγανά 8, Παυλοπούλου 3 (1), Τσινέκε 16 (2), Γαλανόπουλος 2, Λούκα 8 (1), Σπανού 14, Χριστινάκη 6, Χαιριστανίδου, Στολίγκα 4, Φασούλα 18 (2)

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

Ελλάδα 8 (3-2)

Κροατία 7 (3-1)

Δανία 6 (2-2)

Βόρεια Μακεδονία 6 (1-4)