Πρέκας: «Είναι πολύ σημαντικό, ότι τα κορίτσια έβγαλαν αυτή την ενέργεια»

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε της Βόρειας Μακεδονίας με 101-47, με τον Πέτρο Πρέκα να αναφέρεται στις δηλώσεις του στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτριές τους, μετά την ήττα από την Κροατία.

Επίσης στάθηκε και στην ερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στη Δανία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέτρος Πρέκας:

«Βγάλαμε μια πολύ καλή αντίδραση, μετά την εμφάνιση και την ήττα στην Κροατία. Είναι πολύ σημαντικό, ότι τα κορίτσια έβγαλαν αυτή την ενέργεια από το πρώτο έως και το τελευταίο λεπτό. Δεν κοιτάξαμε ποτέ το σκορ, δε μας ένοιαζε. Μας ένοιαζε να βγάλουμε αυτό το πάθος και το κάναμε, έχοντας το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτό που μένει, είναι να δείξουμε το ίδιο αυτό πρόσωπο απέναντι στη Δανία, για να πάρουμε την νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών».

