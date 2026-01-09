Παναθηναϊκός: Η άμυνα θα τον φτάσει στον προορισμό του

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με την πολύ καλή ατομική και ομαδική άμυνα κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια είδε ξεκάθαρα τον τρόπο για να φτάσει στον προορισμό του.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περιμένοντας στο παρελθόν την αντίδραση της ομάδας του έλεγε πολλές φορές πως «το παρκέ θα μας δώσει τις απαντήσεις»! Αυτό ανέμεναν όλοι να δουν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR το βράδυ της Πέμπτης (8/1) στο Telekom Center Athens κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια. Μια αντίδραση των παικτών και του Έργκιν Άταμαν, μετά τα δυο αρνητικά αποτελέσματα εντός έδρας με τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο.

Δυο ήττες που κλόνισαν την εμπιστοσύνη του κόσμου προς την ομάδα, καθώς φάνηκε να μην υπάρχει τεπόζιτο ενέργειας από τους «πράσινους», που απέναντι στους Ιταλούς δεν αντέδρασαν όταν το παιχνίδι... στράβωσε.

Γι’ αυτό η αναμέτρηση με την σκληρή και πειθαρχημένη από τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς Βίρτους Μπολόνια αποτελούσε το ιδανικό τεστ για να φανεί ο τρόπος αντίδρασης των παικτών, αλλά και του ίδιου του Τούρκου τεχνικού.

Το παρκέ άλλωστε (στην προκειμένη περίπτωση το glass floor) είναι για τον μπασκετμπολίστα, ότι το σανίδι για τον ηθοποιό και εκεί οφείλει να δίνει τις απαντήσεις μέσα από την απόδοση του. Ξεκάθαρα πράγματα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιλήφθηκε από τη στιγμή που μπήκε πίεση μετά από τις δυο εντός έδρας ήττες, πως πρέπει να επιστρέψει σε μια σταθερά, που είναι η άμυνα. Επειδή το επιθετικό ταλέντο είναι αστείρευτο, οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν, όφειλαν να γυρίσουν τον διακόπτη και να... ασχοληθούν σοβαρά με τα αμυντικά τους καθήκοντα και όχι... επιδερμικά όπως συνέβη στα προηγούμενα ματς.

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν αρκεί για να λειτουργήσει η περιφερειακή άμυνα, χρειάζονται και οι υπόλοιποι, όπως και στη ρακέτα, όπου ο Ρισόν Χολμς ήταν κυριαρχικός και δεν άφηνε περιθώρια δράσης στους αντιπάλους του, είτε είχε να κάνει με περιφερειακούς, είτε με τη «φρόντ-λάιν» της Βίρτους.

Κι αυτή τη φορά άπαντες έδειξαν μεγάλο ζήλο στα αμυντικά τους καθήκοντα και αυτό το στοιχείο ήταν που «κλείδωσε» την κυριαρχία τους στο παιχνίδι με τους Ιταλούς.

Η άμυνα άλλωστε είναι αυτή που θα δώσει τον τόνο και θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR να υλοποιήσει τους στόχους του. Μόνο μέσα από την αμυντική αντίδραση θα φτάσει στον προορισμό του.

Το έχει αποδείξει πολλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν πως παίζοντας καλή άμυνα ΟΛΟΙ, χωρίς να... κλέβει κανείς, με το ταλέντο που διαθέτουν στην επίθεση μπορούν να πετύχουν τον στόχο τους.

Παίκτες και Έργκιν Άταμαν έχουν αντιληφθεί ξεκάθαρα πως η άμυνα θα δείξει τον δρόμο για την επιτυχία στο τέλος της σεζόν, καθώς η περίοδος της χαλαρότητας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Όσο για τον Τούρκο τεχνικό προφανώς και δεν είναι άμοιρος ευθυνών για την χαμηλή πτήση του τελευταίου διαστήματος, αλλά το γεγονός ότι πήρε πάνω του την ευθύνη για την εικόνα του τελευταίου διαστήματος, βάζοντας πολύ ψηλά τον πήχη των φιλοδοξιών είναι κάτι που προσμετρά κανείς στα συν, στην προσπάθεια για να εμπεδώσει ξανά ένα αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague.

Μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης οι «πράσινοι» οφείλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε ανορθογραφία στο παιχνίδι τους και με την εμφάνιση κόντρα στην Βίρτους φάνηκε να το έχουν αντιληφθεί...

