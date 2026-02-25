Το τμήμα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού προκρίθηκε στον τελικό του Challenge Cup, με την ΚΑΕ να δίνει τα συγχαρητήριά της μέσω του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter).

Ο Παναθηναϊκός στο τμήμα γυναικών του βόλεϊ θα βρεθεί στον τρίτο τελικό της ιστορίας του. Παίρνοντας τα δύο σετ που χρειαζόταν στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup κόντρα στον Πανιώνιο σφράγισε την εισιτήριο για τους τελευταίους αγώνες του θεσμού.

Το επίτευγμα αυτό συνεχάρη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του λογαριασμού της ομάδας στο X (πρώην Twitter). Πιο συγκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ αναδημοσίευσε το post του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, συνοδεύοντάς το με συγχαρητήρια και δύο emoji (πράσινη καρδιά και ένα τριφύλλι).

To post της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Σημειώνεται πως ο ημιτελικός συνεχίζεται, παρά το τέλος στην υπόθεση πρόκριση και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε μέσω του live στο Gazzetta.