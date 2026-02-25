Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ στο τμήμα βόλεϊ γυναικών
Ο Παναθηναϊκός στο τμήμα γυναικών του βόλεϊ θα βρεθεί στον τρίτο τελικό της ιστορίας του. Παίρνοντας τα δύο σετ που χρειαζόταν στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup κόντρα στον Πανιώνιο σφράγισε την εισιτήριο για τους τελευταίους αγώνες του θεσμού.
Το επίτευγμα αυτό συνεχάρη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του λογαριασμού της ομάδας στο X (πρώην Twitter). Πιο συγκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ αναδημοσίευσε το post του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, συνοδεύοντάς το με συγχαρητήρια και δύο emoji (πράσινη καρδιά και ένα τριφύλλι).
To post της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Congratulations ☘️💚 https://t.co/dBJRldpUZXFebruary 25, 2026
Σημειώνεται πως ο ημιτελικός συνεχίζεται, παρά το τέλος στην υπόθεση πρόκριση και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε μέσω του live στο Gazzetta.
