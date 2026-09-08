Η τιμωρία του Αρίτζ Ελουστόντο και ο τραυματισμός του Παντελή Χατζηδιάκου αναγκάζουν τον Λίσι να ρίξει άμεσα στα βαθιά τον Βραζιλιάνο στόπερ απέναντι στον Άρη.

Η αποβολή του Αρίτζ Ελουστόντο στο ΟΑΚΑ, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Παντελή Χατζηδιάκου που παραμένει στα πιτς, δημιουργούν μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Μια συνθήκη που κάνει σχεδόν βέβαιο το ντεμπούτο του Ντιέγκο Κόστα στο ερχόμενο παιχνίδι, καθιστώντας τον βασικό υποψήφιο για την αρχική ενδεκάδα πριν καν προλάβει να συμπληρώσει μια εβδομάδα προπονήσεων.

Πέραν του Βραζιλιάνου, διαθέσιμοι κεντρικοί αμυντικοί είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο νεαρός Δημήτρης Μπαταούλας και υπό προϋποθέσεις ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, ο οποίος πάντως στις δύο ολιγόλεπτες συμμετοχές του ως αλλαγή χρησιμοποιήθηκε στη μεσαία γραμμή.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να φέρει τον 27χρονο στόπερ στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Η Κράσνονταρ όμως έβαλε όρο να αγωνιστεί σε ένα τελευταίο παιχνίδι κυπέλλου πριν του ανάψει το πράσινο φως. Έτσι, ο Κόστα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που η ομάδα ολοκλήρωνε την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται για το ΟΑΚΑ.

Διαδικασίες εξπρές και η δήλωση ετοιμότητας

Ο 27χρονος αμυντικός προπονήθηκε σήμερα για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες. Ωστόσο και την Κυριακή βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Δικεφάλου για να κάνει ατομικό πρόγραμμα. Μια κίνηση που δείχνει τη διάθεση του να είναι έτοιμος όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Όπως και να έχει και με δεδομένο ότι η ο Λίσι έδωσε ρεπό σήμερα στην ομάδα του, έχει μπροστά του μόλις τέσσερις προπονήσεις για να αφομοιώσει τα τακτικά "θέλω" του προπονητή του.

Έτσι κι αλλιώς, ο Αλέσιο Λίσι ήταν ήδη υποχρεωμένος να βρει λύσεις για να συμμαζέψει την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του, που είναι δεδομένα προβληματική στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο ερχομός ενός στόπερ με τα χαρακτηριστικά του Ντιέγκο Κόστα του δίνει την αφορμή τον βάλει γρήγορα στην... εξίσωση, όμως οι συγκυρίες μετατρέπουν την ένταξή του σε διαδικασία fast track.

Το παιχνίδι με τον Άρη έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την ήττα στην Αθήνα, και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται άμεσες λύσεις. Ο ίδιος ο Ντιέγκο Κόστα δείχνει έτοιμος να παλέψει για την φανέλα και τον κόσμο της ομάδας.