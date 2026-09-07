ΠΑΟΚ: Οι πρώτες δηλώσεις Ντιέγκο Κόστα και ο ρόλος του Λέο Μάτος
Ο Ντιέγκο Κόστα είναι από το απόγευμα του Σαββάτου και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ομάδας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τους στόχους του στον Δικέφαλο, ενώ αποκάλυψε και το παρασκήνιο της επαφής του με τον Λέο Μάτος.
«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και γίνομαι μέλος του συλλόγου. Για μένα είναι ένα όνειρο και ελπίζω να κερδίσω τρόπαια, οπότε είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Οι οπαδοί είναι "τρελοί", έχουν τεράστιο πάθος για την ομάδα και αυτή η μεταγραφή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου», ανέφερε αρχικά ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός.
Σχετικά με τα αγωνιστικά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν στο παιχνίδι του, αλλά και την καταλυτική παρέμβαση του Λέο Μάτος, τόνισε:
«Τα κύρια στοιχεία μου είναι το πάθος και η άμυνα στο ένας εναντίον ενός. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Γνώριζα τον Λέο ως παίκτη και μου έστειλε μήνυμα στο κινητό. Μου μίλησε για την προοπτική να έρθω εδώ και εκείνη τη στιγμή ένιωσα πραγματικά χαρούμενος».
Κλείνοντας, ο Ντιέγκο Κόστα απηύθυνε το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους της ομάδας:
«Θέλω απλώς να πω ότι θα δώσω τα πάντα για τον σύλλογο. Θέλω να κατακτήσω τίτλους, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ελπίζω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να γράψει ιστορία».
#OneOnOne Η πρώτη συνέντευξη του Ντιέγκο Κόστα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, αποκλειστικά από το #PAOKTV. #DiegoIsHere #PAOK #NewEra— PAOK FC (@PAOK_FC) September 7, 2026
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