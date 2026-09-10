Ο Μορόν στο 68' ισοφάρισε το 1-0 του Μακέντα από το 60' και η ισοπαλία ήταν το τελικό αποτέλεσμα για Αστέρα Aktor και Αρη στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αστέρας ΑΚΤΟR και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) στην Τρίπολη, στη 2η αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μακέντα και οι «κίτρινοι» ισοφάρισαν με τον Λορέν Μορόν.

Δύο σέντερ φορ και γνωστοί για την αποτελεσματικότητά τους έγραψαν το script του αγώνα στην Τρίπολη. Μεγαλύτερη αξία μάλλον έχει το γκολ του Λορέν Μορόν ο οποίος επέστρεψε και… ξελάσπωσε τον Άρη, προσφέροντάς του τον βαθμό της ισοπαλίας σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κίτρινοι» ήταν κακοί στο μεγαλύτερο διάστημα. Ο Αστέρας είχε περισσότερες στιγμές, μία εξ’ αυτών αξιοποίησε ο Φεντερίκο Μακέντα στο 1-0, αλλά ο Ισπανός φορ του Άρη επέβαλε την ισορροπία.

Έτσι έπαιξαν…

Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές στις 11αδες. Για τον Αστέρα ΑΚΤΟR, ο Χατζηεμμανουήλ ήταν κάτω από τα δοκάρια με τους Λάσκαρη, Σίλβα, Μπόρσον και Κώτσιρα στην αμυντική τετράδα. Μπουζούκης, Έντερ και Μέντεθ ήταν η τριάδα στον άξονα καθώς ο Μακέντα έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης και οι Κιμπιόκα-Παπακανέλλος ήταν στα άκρα.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε για πρώτη φορά ρόλο στον Τιάμ ο οποίος ήταν δίπλα στον Μπόσκο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Ο νεαρός Χαρούπας ήταν αριστερό άκρο και ο Ζερεμί Πετρίς στο αντίστοιχο δεξί. Ο Ρικάρντο Βέλιο διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρια Ράσιτς και Βοριαζίδης ήταν το δίδυμο στον άξονα πίσω από τον Μανού Γκαρθία καθώς ο Μιρ έπαιξε στο αριστερό άκρο, ο Παλάσιος στο δεξιό και ο Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης.

42 λάθη σε 34 αγωνιστικά λεπτά!

Το συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο μάλλον είναι ενδεικτικό του χαμηλού επιπέδου ποιότητας ποδοσφαίρου που απέδωσαν οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Αμφότερες είχαν κακή λειτουργία, μοιραία οι ουσιαστικές φάσεις ήταν ελάχιστες, διαμαρτυρήθηκαν επίσης για μη καταλογισμό πέναλτι. Ο μεν Άρης σε φάση με πρωταγωνιστή τον Ράφα Μιρ (14’) και ο δε Αστέρας με τον Μακέντα (38’) στις οποίες Τζήλος και Κουμπαράκης (VAR) δεν είδαν κάτι μεμπτό.

Καθαρά αγωνιστικά, η επιλογή της τοποθέτησης του Ράφα Μιρ στο αριστερό άκρο της επίθεσης παράλληλα της χρησιμοποίησης του κεντρικού μέσου Χαρούπα σε ρόλο αριστερού μπακ και με αριστερό στόπερ τον Τιάμ, δεν βγήκε για τον Άρη. Ο Αστέρας ΑΚΤΟR σημάδεψε την πλευρά, από εκεί δημιούργησε προϋποθέσεις, αλλά δεν είχε την ποιότητα για κάθε παραπάνω. Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα στο 8ο λεπτό με κεφαλιά του Σίλβα – έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Έντερ – το οποίο ορθώς ακυρώθηκε καθώς ο Μεξικανός στόπερ ήταν εκτεθειμένος.

Ο Άρης δεν πήρε τίποτε από τη μεσοεπιθετική γραμμή

Σε οργανωμένη επίθεση, ο Άρης ήταν ουδόλως λειτουργικός, πολλώ δε μάλλον απειλητικός. Ο Μανού Γκαρθία ήταν εκτός παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο – καθώς ο Ράσιτς περιορίστηκε στα αμυντικά καθήκοντά του – ο Παλάσιος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από ένα άστοχο σουτ στο transition παιχνίδι (24’) και ο Ράφα Μιρ… έχανε μπάλες ως αριστερός εξτρέμ, αλλάζοντας (στη διάρκεια του αγώνα) θέση με τον Κουαμέ. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (0-0), Γιαννιώτας και Γκαρέ μπήκαν στο παιχνίδι αντί των Μανού Γκαρθία και Παλάσιος, αλλαγές οι οποίες άλλαξαν και τον σχηματισμό (4-4-2) με τους Κουαμέ-Μιρ στην κορυφή σε κάθε πιο ορθολογικό.

Ο Μακέντα νίκησε τον Σούταλο στο 1-0

Οι αλλαγές δεν άλλαξαν κάτι στη λειτουργία του Άρη, ίσα-ίσα που δύο φορές χρειάστηκαν δύο σωτήριες παρεμβάσεις του Τιάμ σε προσπάθειες του Αστέρα από την αριστερή πλευρά. Στο 60’ οι γηπεδούχοι απέκτησαν προβάδισμα όταν ο Μπόσκο Σούταλο «έχασε» τον Φεντερίκο Μακέντα και στη συνέχεια ανεπιτυχώς προσπάθησε να τον σταματήσει καθώς ο Ιταλός – μετά από σέντρα – έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το γόνατο (1-0). Αυτή η συνθήκη έφερε νέες αλλαγές με την επιστροφή του Φαμπιάνο αλλά και του Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης αντί του Ράφα Μιρ. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι απέκτησαν το μομέντουμ και ο Μακέντα είχε τη δυνατότητα διπλασιασμού των τερμάτων του – μετά την κάθετη του Μπουζούκη – αλλά στο πλασέ του επιχείρησε η επαφή του Φαμπιάνο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και σε κόρνερ (65’).

Ο Μορόν έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλά!

Κι εκεί που όλα πήγαιναν στραβά για τον Άρη, ο Λορέν Μορόν δεν χρειάστηκε τίποτε περισσότερο από μια επαφή για να φιλοτεχνήσει ένα υπέροχο γκολ. Στο 68’ – σε κατάσταση transition επίθεσης για τον Άρη – ένα δύο μέτρα μέσα από την τελική γραμμή στην περιοχή των γηπεδούχων κι ενώ όλοι περίμεναν παράλληλη πάσα, ο Ισπανός πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπρόρσον αλλά και του Χατζηεμμανουήλ για το 1-1!

Στο (σαφέστατα) καλύτερο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες πάτησαν περισσότερο στις αντίπαλες περιοχές. Πολλές φορές έλειψε το καλό κοντρόλ, όπως συνέβη με δύο φάσεις με τους Έντερ και Γιαννιώτα, σε άλλες η τελική απόφαση ήρθε καθυστερημένα. Στο 81’ ο Μπαρτόλο βρέθηκε απέναντι στον Βέλιο αλλά εκτέλεσε πάνω από την εστία. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι αλλά ο Μπαρτόλο είχε εκτελέσει και μετά υπήρξε επαφή με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη.

Τρελή φάση με διαμαρτυρίες και ακυρωθέν γκολ

Στο 86’ ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε χτύπημα του Σίλβα στον Μπενχαμίν Γκαρέ και στην εξέλιξη της φάσης ο Ρικαρντίνιο, σε παιχνίδι επιθετικής μετάβασης, πλάσαρε τον Βέλιο. Ο Βραζιλιάνος ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε ενώ επί της φάσης του Γκαρέ, Τζήλος και Κουμπαράκης συμφώνησαν ότι δεν υπήρξε παράβαση. Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Γιάννης Γκιτέρσος δεν έκανε το κοντρόλ μετά από εξαιρετική πάσα του Μπαρτόλο κι έμεινε το 1-1.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Παπακανέλλος, Μέντεζ (Αστέρας), Πετρίς, Γκαρέ (Άρης)

MVP: Πολύ καλό παιχνίδι από τον Μπουζούκη τόσο δημιουργικά όσο και ανασταλτικά.

Στο ύψος τους: Ο Φεντερίκο Μακέντα είχε δύο στιγμές, αξιοποίησε τη μία και στη δεύτερη μια επαφή του Φαμπιάνο του στέρησε το δεύτερο γκολ. Ο Λορέν Μορόν βρήκε μία στιγμή και δεν την άφησε να περάσει χαμένη.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Έλειψε η ουσία για τον Κιμπιόκα για τους γηπεδούχους, μέτρια και η παρουσία του Παπακανέλλου. Ο Άρης δεν πήρε τίποτε από Μανού Γκαρθία, Μιρ και Παλάσιος

Η «γκάφα»: Προφανώς αυτή του Μπόσκο Σούταλο στο γκολ του Μακέντα καθώς έχασε τον Ιταλό φορ.

Το «στραγάλι»: Ούτε μία, ούτε δύο αλλά σε πέντε περιπτώσεις οι δύο ομάδες ζήτησαν πέναλτι αλλά άλλες τόσες φορές Τζήλος και Κουμπαράκης δεν έδωσαν καμία σημασία στις διαμαρτυρίες. Υπάρχει αμφιβολία πάντως για τη φάση του 86ου λεπτού και το χτύπημα στον Γκαρέ ενώ στην αντίστοιχη του 90ου λεπτού, επαφή υπήρξε εκτός περιοχής στον Ρικαρντίνιο.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Παιχνίδι με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων αλλά και στον έλεγχό του. Ο Άρης παρουσίασε κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, είχε έντονο πρόβλημα στη δημιουργία και στο χτίσιμο επιθέσεων αλλά ο Μορόν του έδωσε τον βαθμό. Καλύτερος ο Αστέρας ΑΚΤΟR με περισσότερες στιγμές στο παιχνίδι τις οποίες δεν αξιοποίησε.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟR: Χατζηεμμανουήλ, Λάσκαρης, Σίλβα, Μπρόρσον, Κώτσιρας, Μπουζούκης, Έντερ (83’ Γκιτέρσος), Μέντεθ, Κιμπιόκα (60’ Μπαρτόλο), Μακέντα (71’ Ρικαρντίνιο), Παπακανέλλος (83’ Καλτσάς)

ΑΡΗΣ: Βέλιο, Πετρίς, Τιάμ, Σούταλο (63’ Φαμπιάνο), Χαρούπας (86’ Παπασαραφιανός), Ράσιτς, Βοριαζίδης, Μανού Γκαρθία (46’ Γιαννιώτας), Κουαμέ, Παλάσιος (46’ Γκαρέ), Μιρ (63’ Μορόν).