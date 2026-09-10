Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί της Κηφισιάς έχει το απόλυτο, όπως και ο Παναιτωλικός και είναι στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα, νίκησε 3-1, όπως έκανε την περασμένη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.

Με το τρίποντο στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 κι έπιασε στην κορυφή τον Παναιτωλικό, που επίσης έχει το απόλυτο. Πρώτοι, όμως, αναφέρονται οι πράσινοι λόγω καλύτερης επίθεσης (8-2 γκολ έναντι 7-1 του Παναιτωλικού).

Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή το τριφύλλι θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό.

H βαθμολογία

1. Παναθηναϊκος 9

2. Παναιτωλικός 9

3. ΑΕΚ 7

4. Ολυμπιακός 7

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5. ΠΑΟΚ 6

6. Άρης 6

7. ΟΦΗ 6

8. Ηρακλής 4

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9. Bόλος Elabet 2

10. Ατρόμητος 1

11. Καλαμάτα 1

12. Κηφισιά 1

13. Αστέρας AKTOR 0

14. Λεβαδειακός 0

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00

Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα - Βόλος 18:00

Asteras AKTOR - AEK 19:00

Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00

ΠΑΟΚ - Άρης 21:00

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30