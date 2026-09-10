Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή με Παναιτωλικό
Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα, νίκησε 3-1, όπως έκανε την περασμένη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
Με το τρίποντο στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 κι έπιασε στην κορυφή τον Παναιτωλικό, που επίσης έχει το απόλυτο. Πρώτοι, όμως, αναφέρονται οι πράσινοι λόγω καλύτερης επίθεσης (8-2 γκολ έναντι 7-1 του Παναιτωλικού).
Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή το τριφύλλι θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό.
H βαθμολογία
1. Παναθηναϊκος 9
2. Παναιτωλικός 9
3. ΑΕΚ 7
4. Ολυμπιακός 7
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5. ΠΑΟΚ 6
6. Άρης 6
7. ΟΦΗ 6
8. Ηρακλής 4
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9. Bόλος Elabet 2
10. Ατρόμητος 1
11. Καλαμάτα 1
12. Κηφισιά 1
13. Αστέρας AKTOR 0
14. Λεβαδειακός 0
Κριτήρια ισοβαθμίας
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Η 4η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00
Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα - Βόλος 18:00
Asteras AKTOR - AEK 19:00
Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00
ΠΑΟΚ - Άρης 21:00
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30
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