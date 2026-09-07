Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Άουγκσμπουργκ και φέρνει τον Κροάτη αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα.

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τη νέα σεζόν ο Κρίστιαν Γιάκιτς.

Ο 29χρονος Κροάτης αμυντικός μέσος, έρχεται δανεικός από την Άουγκσμπουργκ με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και φυσικά υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Ο ΠΑΟΚ έτρεχε γι' αρκετές μέρες την υπόθεση του διεθνούς Κροάτη μέσου, οι συζητήσεις με τη γερμανική ομάδα, από την οποία αποκτήθηκε και ο Γιαννούλης φάνηκε να έχουν κολλήσει, αλλά ο Δικέφαλος πίεσε την κατάσταση, μέτρησε και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή κι έτσι θα έρθει στην Τούμπα.

Οι Θεσσαλονικείς περιμένουν το πρωί της Τρίτης στις 11:15 τον Γιάκιτς στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση από το Ζάγκρεμπ, προκειμένου να περάσει ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Ο δεξιοπόδαρος Γιάκιτς, ο οποίος έχει ύψος 1,81, γεννήθηκε στις 14/5/97 στο Σπλιτ και με την εθνική ομάδα της πατρίδας του έχει καταγράψει 17 συμμετοχές και 2 γκολ. Την περασμένη σεζόν στην Άουγκσμπουργκ είχε 28 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ την τρέχουσα περίοδο είχε ένα ματς ως αλλαγή. Με τη συγκεκριμένη ομάδα μετράει συνολικά 78 αγώνες, 5 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Γιάκιτς έχει παίξει επίσης στις Άιντραχτ Φρανκφούρτης (ήταν αντίπαλος του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2023-24, ενώ αποβλήθηκε στη νίκη του Δικεφάλου εκτός με 2-1, στη φωτό παρακάτω αντίπαλος με τον Κωνσταντέλια), μετρώντας 82 ματς, 2 γκολ και 2 ασίστ, στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ με την οποία είχε 59 ματς, 5 γκολ και 3 ασίστ, στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ (58 αγώνες με 4 γκολ και 5 ασίστ), Σπλιτ (34 ματς, 1 ασίστ), Ίστρα (15 παιχνίδια).