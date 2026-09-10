Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση στο γόνατο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Μόναχο και πόζαρε χαμογελαστός στην πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο.

Το πρώτο και σημαντικό βήμα στον δρόμο της επιστροφής έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος υποβλήθηκε την Τρίτη (8/9) σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο ντεμπούτο του στην Bundesliga.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο από τον εξειδικευμένο χειρουργό γόνατος Θορ Ζάντοπ, ο οποίος δημοσίευσε και την πρώτη φωτογραφία του 23χρονου διεθνή μεσοεπιθετικού μετά το χειρουργείο. Ο Κωνσταντέλιας εμφανίζεται χαμογελαστός δίπλα στον γιατρό του, λίγες ώρες μετά την επέμβαση.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στις 29 Αυγούστου απέναντι στο Αμβούργο, σε ένα παιχνίδι που είχε ξεκινήσει ιδανικά για τον ίδιο, καθώς είχε σκοράρει στο ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, με την Ντόρτμουντ να ανακοινώνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Πλέον αρχίζει η αποκατάσταση του Κωνσταντέλια, με το πρώτο διάστημα να τον βρίσκει στη Γερμανία υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της Ντόρτμουντ. Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του, σε συνεργασία με τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας.