Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο Gazzetta για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ταουφίκ Μπεταγέμπ.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε σήμερα στη λύση του Ταουφίκ Μπενταγέμπ για την ενίσχυση του Ολυμπιακού στην επίθεση.

Όπως τόνισε ο Νικολακόπουλος στο ρεπορτάζ του, ένα από τα πρώτα ονόματα στη λίστα είναι ο Ταουφίκ Μπενταγέμπ (1,80). Πρόκειται για 24χρονο (14/1/02) Μαροκινό, διεθνή (μία φορά με ένα γκολ, τον περασμένο Μάϊο), πρώτο σκόρερ στο περασμένο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας της Γαλλίας με την Τρουά, με 18 γκολ στο ενεργητικό του. Ανήκει στην Ουνιόν Τουάργκα της πατρίδας του και κοστολογείται γύρω στα 5 εκ. ευρώ. Με αρκετές ομάδες να εμφανίζονται στο κατόπι του, όπως οι Άντερλεχτ, Σταντάρ Λιέγης, Σάλκε κι ακόμη κάποιες τούρκικες κι ισπανικές.

Σε ρεπορτάζ του Footmercato, λοιπόν, αναφέρεται ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για τον αριστεροπόδαρο Μαροκινό επιθετικό, ο οποίος γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα.

Αναλυτικά όσα τονίζονται στο δημοσίευμα: «Ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση για τον Ταουφίκ Μπενταγέμπ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ελληνικός σύλλογος έχει υποβάλει προσφορά για τον Μαροκινό επιθετικό στην US Touarga. Ο παίκτης προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Τρουά. Δανεικός στην ομάδα της Τρουά, ο 24χρονος τερμάτισε πρώτος σκόρερ στη Ligue 2 με 18 γκολ σε 28 αγώνες, μια απόδοση που αναμφίβολα έχει προσελκύσει την προσοχή αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει λοιπόν καλά την κατάσταση, καθώς είναι μεταξύ των μνηστήρων εδώ και αρκετούς μήνες. Η US Touarga, η οποία διατηρεί την ιδιοκτησία του παίκτη, είχε θέσει τις απαιτήσεις της σε τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ για την απελευθέρωσή του. Έκτοτε, ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί, κυρίως με την Άουγκσμπουργκ, ομάδα της Bundesliga, να συμμετέχει επίσης».