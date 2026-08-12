Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα»

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την εκτός έδρας ήττα από την ομάδα της Ναϊμέγκεν.

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League μετά την ήττα του από τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση και πλέον θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος της εκτός έδρας αναμέτρησης δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου: «Ήταν ένα παιχνίδι για το οποίο δούλεψαν αρκετά και οι δύο ομάδες, εμείς είχαμε την τύχη να προηγηθούμε και θέλαμε να κρατήσουμε το προβάδισμα αυτό μέχρι το τέλος του αγώνα αλλά δεν τα καταφέραμε γιατί πραγματικά η αποβολή του παίκτη μας μας δυσκόλεψε αρκετά.

Δεχτήκαμε την ισοφάριση και το δεύτερο γκολ στην αρχή της παράτασης. Κάναμε κάποιες κινήσεις και προσπαθήσαμε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι αλλά πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να το γυρίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση. Φεύγουμε από έναν αγώνα για τον οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ χωρίς να έχουμε καταφέρει τίποτα».

- Μετά τον αποκλεισμό υπάρχει πλέον το UEFA Europa League, πόσο μπορείτε να βελτιώσετε την εικόνα της ομάδας για να εμφανιστεί καλύτερη στη συνέχεια;

Ελπίζουμε πως θα είμαστε αυτοί που είμαστε και τώρα εδώ όταν θα ξεκινήσει το UEFA Europa League, γιατί έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο η μεταγραφική περίοδος τελειώνει στις 11 Σεπτεμβρίου και δυσκολεύεσαι να ξέρεις ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα έχεις τότε. Αν θα έχουν φύγει άλλοι παίκτες μέχρι τότε ή αν θα έρθουν άλλοι παίκτες καινούριοι.

Δεν συμβαίνει μόνο στον Ολυμπιακό αυτό, είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, αλλά είναι κάτι το οποίο σε δυσκολεύει πολύ. Είναι παίκτες οι οποίοι έρχονται αργά και έχουν χάσει την προετοιμασία, ενώ είναι και άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει όλη την προετοιμασία και φεύγουν. Αυτό δεν είναι κακό μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά δυσκολεύει όλες τις ομάδες. Στις 11 Σεπτεμβρίου όποτε τελειώνουν οι μεταγραφές θα έχουμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ελπίζουμε τα πράγματα να μην αλλάξουν δραματικά έτσι ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας και αγώνα με αγώνα η ομάδα να βρίσκει τον εαυτό της.

- Ποια στοιχεία θα θέλατε να κρατήσετε έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί έτοιμος στη League Phase του UEFA Europa League.

Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα μέσα στην ομάδα. Το παιχνίδι μας, την άμυνά μας, την κυκλοφορία της μπάλας, να βοηθάμε περισσότερο τον Ελ Κααμπί στην επίθεση, είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν και να δουλέψουμε. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία μέχρι το επόμενο ματς για να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε αυτά που πρέπει.

- Πώς εξηγείτε την εικόνα του Ολυμπιακού και ειδικά όταν η Ναϊμέγκεν και στα δύο ματς όταν είχε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τη σταματήσει.

Στο ποδόσφαιρο παίζουν και οι δύο ομάδες, για να μας κέρδισαν και να προκρίθηκαν σημαίνει ότι ήταν καλύτεροι φυσικά. Απόψε προηγηθήκαμε, χρειαζόμασταν το γκολ αυτό, αλλά δεν καταφέραμε να το κρατήσουμε και η αλήθεια είναι πως η αντίπαλός μας μας δυσκόλεψε αρκετά στη συνέχεια και δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την ηρεμία που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή και τη συγκέντρωση για να καταφέρουμε να κερδίσουμε εμείς και να πάρουμε την πρόκριση.