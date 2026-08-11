Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν.

O Ολυμπιακός καλείται να κάνει ότι δεν πέτυχε στο Φάληρο στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν. Να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και να πάρει τη νίκη, ώστε να προκριθεί στα Play Offs του Champions League. Περισσότερο από μια ώρα πριν τη σέντρα (20:30) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Βάσκος τεχνικός θα παρατάξει τους Πειραιώτες σε διάταξη 4-2-3-1. O Πόποβιτς στην εστία, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο μπροστά του. Ο Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί ως εξτρέμ στο «Καραϊσκάκης», όμως ο κόουτς των Πειραιωτών αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει ως μπακ στο ματς της Ολλανδίας, αφήνοντας τους Σάλιακα και Μαφέο στον πάγκο.

Στα χαφ ο Ντάνι Γακρθία θα αγωνιστεί στο πλευρό του Έσε και οι Ζότα, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Καμπί.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Πόποβιτς - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο - Ντάνι Γκαρθία, Έσε - Ζότα, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς - Ελ Καμπί.

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Μαφέο, Φίλης, Μουζακίτης, Ρόκα