Ο διαιτητής Μαριάνι συγκέντρωσε τα... βέλη των διαμαρτυριών των ανθρώπων του Ολυμπιακού και αυτό δεν ήταν μόνο για την αποβολή του Φορτούνη.

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν χάνοντας με σκορ 2-1 εκτός έδρας στην διαδικασία της παράτασης. Έτσι θα συνεχίσει στην League Phase του Europa League. Στο κομμάτι που δεν αφορά στην απόδοση των 2 ομάδων υπήρχε η παράμετρος του Ιταλού διαιτητή Μαριάνι.

Στον Ολυμπιακό υπήρχε ξεκάθαρα δυσαρέσκεια για τον Ιταλό ρέφερι. Και για την φάση της αποβολής του Φορτούνη και για την φάση του Ρόκα στις καθυστερήσεις του αγώνα (για αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω του στο όριο της περιοχής της Ναϊμέγκεν και για κόκκινη στη στιγμή αυτή) αλλά και για μη αποβολή του Περέϊρα στο 94' για φάουλ πάνω στον Πιρόλα (με 2η κίτρινη).