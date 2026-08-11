Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Δυναμική παρουσία των ερυθρόλευκων οπαδών
Ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα με τη Ναϊμέγκεν στον Πειραιά, καλείται να πάρει την πρόκριση στην Ολλανδία.
Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όπως και σε κάθε ματς στην Ευρώπη, έτσι και τώρα, δεν θα είναι μόνοι τους. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται τουλάχιστον 700 οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι από νωρίς έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης και έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα με τα τραγούδια τους.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔴💪 Οι φίλοι του Ολυμπιακού ζεσταίνονται.
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς #olympiacosfc pic.twitter.com/UV5Hsg0mjx— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 11, 2026
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