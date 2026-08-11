Στο Ναϊμέγκεν είναι 700 οπαδοί του Ολυμπιακού κι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα. Αποστολή στην Ολλανδία Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα με τη Ναϊμέγκεν στον Πειραιά, καλείται να πάρει την πρόκριση στην Ολλανδία.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όπως και σε κάθε ματς στην Ευρώπη, έτσι και τώρα, δεν θα είναι μόνοι τους. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται τουλάχιστον 700 οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι από νωρίς έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης και έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα με τα τραγούδια τους.

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