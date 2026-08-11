Ολυμπιακός: Ο μόνος δρόμος, το ξεκίνημα, η λύση Μπενταγέμπ και τα 7-8 εκ. για Καντιού

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά και τα μεταγραφικά.

Εάν αναλύσουμε τη ΝΕΚ, τα αποτελέσματα της, το πώς έρχονται αυτά, προκύπτει ένα συμπέρασμα: ίσως ο μόνος δρόμος για να κερδίσει ο Ολυμπιακός απόψε στο Νάϊμεγκεν είναι να προηγείται στο ημίχρονο. Κι ενδεχομένως να χρειαστεί να προηγείται με δύο γκολ διαφορά!

Τα πράγματα με τη Νάϊμεγκεν μοιάζουν απλά: Σε εφτά παιχνίδια της την περασμένη σεζόν τέλειωσε το ημίχρονο μπροστά στο σκορ και τα κέρδισε στο τέλος και τα εφτά! Σε άλλα εφτά παιχνίδια στο ημίχρονο ήταν ισόπαλη και στο τέλος κέρδισε στα τέσσερα, έφερε δύο ισοπαλίες κι έχασε μόνο στο ένα. Και σε άλλα έξι παιχνίδια έχανε στο ημίχρονο και στο τέλος έφερε τρεις ισοπαλίες και έχασε στα τρία. Σε εκείνα τα τρία, στα οποία έχανε στο ημίχρονο με δύο γκολ διαφορά: με 1-3 από την PSV (τελικό 3-5), με 0-2 από την Ουτρέχτη (τελικό 1-3) και με 0-2 από την Τέλσταρ, φέτος αυτό το ματς (τελικό 1-2).

Δείχνει λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό να επιχειρήσει να κάνει το διπλό στο β΄ ημίχρονο. Όχι ότι δεν πρέπει να προσπαθήσει, αλλά ο πιο εύκολος δρόμος φαίνεται να είναι μέσα από το α΄ ημίχρονο. Αυτό φαίνεται κι από τα αποτελέσματα της ΝΕΚ εκτός έδρας, όταν χάνει στο ημίχρονο: χάνει και στο τέλος (1-2 από την Γκρόνιγκεν, 0-1 από την Ουτρέχτη, 2-3 από τη Χέρενβεν, 2-3 από τη Φορτούνα Σίταρντ). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έχανε με ένα γκολ στο ημίχρονο (0-1 συνήθως και μία φορά 1-2). Αλλά ήταν εκτός έδρας.

Εντός έδρας, η ΝΕΚ όταν έχανε με ένα γκολ στο ημίχρονο, στο τέλος την έσωζε την ισοπαλία: 1-1 με τη Φέγενορντ, 1-1 με την Τέλσταρ, 2-2 με τη Χέρενβεν, 2-2 με τον Άγιαξ. Συνεπώς, μέσα στο γήπεδο της, όταν πάει στο ημίχρονο έστω χάνοντας με 0-1 η, 1-2, βρίσκει τον τρόπο τελικά να μην χάνει. Γενικά είναι ομάδα που το παλεύει πολύ το παιχνίδι ως το τέλος. Π.χ. έχανε από τον Άγιαξ κι εκτός έδρας 0-1, αλλά τελικά πήρε το 1-1. Όμως, αντικειμενικά φαίνεται να δυσκολεύεται πάρα πολύ όταν πάει στο ημίχρονο χάνοντας. Είναι ενδεικτικό ότι έχει γυρίσει μόνο ένα ματς, κι αυτό με τη Βόλενταμ εκτός έδρας (έχανε 0-1 στο ημίχρονο και νίκησε στο τέλος 3-2 με γκολ στο 90’). Στον δε τελικό Κυπέλλου έχανε 0-1 στο ημίχρονο και τελικά συνετρίβη 1-5 από την ΑΖ.

Άμα η ΝΕΚ πάει στα αποδυτήρια με νίκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμη κι εκτός έδρας, πόσο δε μάλλον εντός έδρας, να μην φτάσει στη νίκη. Έγινε μία φορά, όταν ισοφαρίστηκε 1-1 εκτός έδρας από την Γκο Άχεντ Ιγκλς με γκολ στο 90’. Άρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να τα δώσει όλα, με στόχο να πάει στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ, ιδανικά με δύο γκολ διαφορά!

Αυτό που πρέπει να προσέξει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι ότι η ΝΕΚ στο γήπεδο της μπαίνει πολύ δυνατά στα παιχνίδια της και πολύ συχνά σκοράρει με ευκολία σε αυτό το διάστημα. Την περασμένη σεζόν είχε εννιά γκολ στο πρώτο 20λεπτο! Με τον Άγιαξ σκόραρε στο 3’ και με την PSV στο 6’ (σε αγώνα Κυπέλλου, στον οποίο και νίκησε τελικά 3-2). Κι όταν η ΝΕΚ άνοιξε το σκορ εντός έδρας τα αποτελέσματα που είχε ήταν 10 νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα…

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει χάσει σε πέντε παιχνίδια με ολλανδικές ομάδες, έχοντας τέσσερις ισοπαλίες (!) και το διπλό στον Άγιαξ.

Άσχετο:

Με την περίπτωση της παραχώρησης του Κοσταρικάνου Ουγκάλντε να έχει μπλοκάρει από την Σπαρτάκ Μόσχας, ο Ολυμπιακός στρέφεται σε άλλες λύσεις σέντερ φορ. Ένα από τα πρώτα ονόματα στη λίστα είναι ο Ταουφίκ Μπενταγέμπ (1μ80), τον οποίο είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν.

Πρόκειται για 24χρονο Μαροκινό, διεθνή (μία φορά με ένα γκολ, τον περασμένο Μάϊο), πρώτο σκόρερ στο περασμένο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας της Γαλλίας με την Τρουά, με 18 γκολ στο ενεργητικό του. Ανήκει στην Ουνιόν Τουάργκα της πατρίδας του και κοστολογείται γύρω στα 5 εκ. Ευρώ. Με αρκετές ομάδες να εμφανίζονται στο κατόπι του, όπως οι Άντερλεχτ, Σταντάρ Λιέγης, Σάλκε κι ακόμη κάποιες τούρκικες κι ισπανικές.

Παρεμπιπτόντως, ο Πορτογάλος Καρντόσο βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Ολλανδία, προερχόμενος από την πατρίδα του και είναι κοντά στην αποστολή του Ολυμπιακού. Αντίθετα, ο Γάλλος Μονκάδα μάλλον τρέχει για τα μεταγραφικά. Με τη Λοριάν να του ζητάει πλέον 7-8 εκ. Ευρώ για τον Γάλλο χαφ Καντιού, λέγοντας ότι ξεκινάει το γαλλικό πρωτάθλημα και δεν είναι εύκολο να βρει αντικαταστάτη του.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει μόνο ένα διπλό στην Ολλανδία (το 2-1 επί του Άγιαξ τον περασμένο Ιανουάριο) και να έχει δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες στα άλλα παιχνίδια του εκεί, αλλά εδώ και χρόνια δεν βγαίνει νοκ άουτ από ολλανδική ομάδα. Ουσιαστικά τελευταία φορά την έπαθε από την άπειρη Χέρενβεν το μακρινό 2000! Αντιθέτως, ξεπέρασε στο περσινό Τσάμπιονς Λιγκ και τον Άγιαξ και την PSV χάρη στα αποτελέσματα του μαζί τους (2-1 κι 1-1 αντίστοιχα), απέκλεισε την PSV στα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ το 2021 (4-2, 1-2).

Όπως και απέκλεισε την ΑΖ Άλκμααρ στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ χάρη στα μεταξύ τους αποτελέσματα (1-0, 0-0). Παλιότερα μάλιστα σε τρεις παρτίδες με τον Άγιαξ, τον είχε αποκλείσει δύο φορές, το 1983 στα νοκ άουτ του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών (0-0, 2-0) και το 1998 στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ (1-0, 0-2). Κι είχε αποκλειστεί μία, το 1985, στα νοκ άουτ του τότε Κυπέλλου Κυπελλούχων (1-1, 0-4).

Το πρόβλημα του Ολυμπιακού στην Ολλανδία συνήθως είναι το γκολ. Σε εφτά επισκέψεις του εκεί έχει σκοράρει μόνο σε δύο παιχνίδια, μέσα από τα οποία και πήρε δύο προκρίσεις. Στα άλλα πέντε έμεινε στο μηδέν, αλλά με δύο 0-0 πήρε προκρίσεις! Αλλά και ειδικά με τον Μεντιλίμπαρ το θέμα του Ολυμπιακού εκτός έδρας είναι το γκολ. Δεν έρχεται με μεγάλη συχνότητα σε αρκετά ματς. Εξ ου και το 0-3 από την Μπόντο, το 0-2 από τη Λιόν, το 0-1 από τη Φενέρμπαχτσε, το 0-0 του αποκλεισμού με τη Λέβερκουζεν, το 0-2 από την Άρσεναλ, το 0-0 με την Στεάουα. Όταν ο Ολυμπιακός σκοράρει, έστω μία φορά, συνήθως παίρνει αυτό που θέλει. Βλέπε όχι μόνο 4-2 με την Άστον Βίλα κι 6-1 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά 1-0 την Πόρτο, 2-1 τον Άγιαξ, 1-0 τη Μάλμε, 1-0 την Καϊράτ, 1-0 τη Φέρεντσβαρος,

Να δούμε, βέβαια, και τι ρόλο θα παίξει η διαιτησία απόψε. Με τον Ιταλό Μαριάνι συνήθως οι ολλανδικές ομάδες έχουν ισορροπημένα αποτελέσματα (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες). Ο δε συμπατριώτης του Φάμπρι ήταν VAR στο παρελθόν στο Τότεναμ-Ολυμπιακός 4-2, αλλά και στο Άρσεναλ-Ολυμπιακός 0-1.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔