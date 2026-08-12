Ολυμπιακός: Η στήριξη του κόσμου προς τους παίκτες παρά τον αποκλεισμό

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Η στήριξη του κόσμου προς τους παίκτες παρά τον αποκλεισμό

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Οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν προς τον κόσμο για να τον ευχαριστήσουν για τη στήριξή του στην Ολλανδία. Ολλανδία - αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Ο φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού για άλλη μία εκτός έδρας αναμέτρηση ήταν εκεί. Ο 12ος παίκτης των Πειραιωτών στήριξε τα μέγιστα τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ που μετά το τέλος του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν πήγαν προς την εξέδρα για να ευχαριστήσουν τους φανς τους.

Και να τους ευχαριστήσουν αλλά και να τους δείξουν με τον τρόπο τους την στεναχώρια τους για αυτόν τον αποκλεισμό αλλά και την αγωνιστική ευθύνη που είχαν. Ο κόσμος τους στήριξε παρά τον αποκλεισμό χειροκροτώντας τους. Δείτε το βίντεο του Gazzetta.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

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