Ολυμπιακός: Η στήριξη του κόσμου προς τους παίκτες παρά τον αποκλεισμό
Ο φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού για άλλη μία εκτός έδρας αναμέτρηση ήταν εκεί. Ο 12ος παίκτης των Πειραιωτών στήριξε τα μέγιστα τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ που μετά το τέλος του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν πήγαν προς την εξέδρα για να ευχαριστήσουν τους φανς τους.
Και να τους ευχαριστήσουν αλλά και να τους δείξουν με τον τρόπο τους την στεναχώρια τους για αυτόν τον αποκλεισμό αλλά και την αγωνιστική ευθύνη που είχαν. Ο κόσμος τους στήριξε παρά τον αποκλεισμό χειροκροτώντας τους. Δείτε το βίντεο του Gazzetta.
🔴💪 Στο πλευρό του Ολυμπιακού και στην Ολλανδία.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 11, 2026
Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.#olympiacosfc pic.twitter.com/yBMMJy7PXi
🔴💪 Η στήριξη του κόσμου του Ολυμπιακού παρα τον αποκλεισμό.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 11, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς. #olympiacosfc pic.twitter.com/gZX6xljYZS
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