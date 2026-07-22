Οι ελληνικές ομάδες με πρώτους τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη της Ελλάδας για τη 10η θέση.

Το βράδυ της Πέμπτης αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κόντρα σε Πάκσι και Ντιναμό Κιέβου και παράλληλα ξεκινάει και η μάχη της Ελλάδας για τη 10η θέση στο ranking της UEFA, που θα επιτρέψει στον πρωταθλητή να μπει στη League Phase Champions League τη σεζόν 2028-29 χωρίς να περάσει τον δύσκολο δρόμο των προκριματικών. Κάτι που σημαίνει κι επιπλέον μπόνους για τη χώρα.

Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα μπόνους 1.200 βαθμών έχει πάρει η Τουρκία με την Γαλατάσαραϊ και η Τσεχία με τη Σλάβια Πράγας.

Οι Τσέχοι αντιμετώπισαν πρόβλημα με την Κυπελλούχο 2026 ομάδα της Κάρβινα, η οποία όμως αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα εμπλοκής σε υπόθεση χειραγώγησης αγώνων (match-fixing) με αποτέλεσμα στις 16 Ιουνίου η Επιτροπή Δεοντολογίας της τσεχικής ομοσπονδίας να αποφασίσει τον αποκλεισμό της από την πρώτη κατηγορία και τον υποβιβασμό της.

Μπροστά στον κίνδυνο να μείνει η Τσεχία με τέσσερις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις χάνοντας πρόωρα την πέμπτη, ασκήθηκε πίεση στην Κάρβινα ώστε να αποσύρει την έφεση, να αποδεχθεί την τιμωρία και να αντικατασταθεί την τελευταία στιγμή από την Γιάμπλονετς.

Τώρα, η Τσεχία έχει εξασφαλισμένη τη θέση των Σλάβια, Σπάρτα και Πλζεν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως η Ελλάδα με ΑΕΚ, του Ολυμπιακό και ΟΦΗ, αλλά έχει και δύο σχετικά άπειρες ομάδες στην Ευρώπη.

Για να ελπίζει η Ελλάδα στη 10η θέση, θα πρέπει να μπουν και οι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός σε League Phase. Η Τσεχία είναι μία από τις χώρες που κυνηγάμε. Η Τουρκία είναι στους 6.000 βαθμούς διαφορά με δυνατές ομάδες και ακριβές μεταγραφές και δεν είναι εύκολο να την προσπεράσουμε.

Η 11η Πολωνία επίσης τα πάει καλά τα τελευταία χρόνια, η απόσταση δεν είναι μεγάλη και θα είναι σημαντικό να μείνουν εκτός League Phase οι περισσότερες ομάδες της.

Να θυμίσουμε ότι στην προκριματική φάση κάθε νίκη θα δίνει στην Ελλάδα 200 πόντους, ενώ η ισοπαλία 100 πόντους. Στη League Phase κάθε νίκη δίνει 2.000 βαθμούς δια πέντε ομάδες, άρα 400 βαθμοί και η ισοπαλία 1.000 βαθμοί, άρα δια πέντε ομάδες 200 βαθμοί.

Η βαθμολογία από την 8η θέση

8. Ολλανδία 50.729 (6/6 Αϊντχόφεν, Φέγενορντ, Ναϊμέχεν, Άλκμααρ, Άγιαξ, Τβέντε)

9. Τουρκία 46.375 (5/5 Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)

10. Τσεχία 43.025 (5/5 Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβε, Γιάμπλονετς

11. Πολωνία 42.325 (5/5 Λεζ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοφ, Κατόβιτσε)

12. Ελλάδα 40.412 (5/5 ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ)

13. Δανία 34.306 (5/5 Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

14. Νορβηγία 33.612 (4/4 Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Μπραν, Ρόζενμποργκ)

15. Κύπρος 31.568 (4/4 Ομόνοια, Απόλλων Λεμεσού, ΑΕΚ Λάρνακας, Πάφος)

*Πολύ πιο πίσω, κάτω από τους 30.000 βαθμούς είναι Ελβετία, Ουγγαρία, Σουηδία και Σκωτία.

Τι σημαίνει κάθε θέση για τη σεζόν 2028-29

7η θέση έως 9η

Πρωταθλητής: Απευθείας σε League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11η θέση έως 12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η θέση έως 14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League