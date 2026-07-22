Νίστρουπ: «Κλειδί η σταθερότητα, είμαι αισιόδοξος για το ματς»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Άνταμ Τσέριν στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αποστολή στην Ουγγαρία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Πάκσι την Πέμπτη (23/07-21:00) για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός ανέφερε πως είναι ικανοποιημένος με τη δουλειά που έχει γίνει στην προετοιμασία τόσο με τη δουλειά των παικτών όσο και με όλων των ανθρώπων που περιέλαβαν την ομάδα.

Τόνισε πως η σταθερότητα είναι το κλειδί για το αυριανό παιχνίδι. Δεδομένα κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ανοίξουν την άμυνα της Πάκσι για να σκοράρουν ενώ συνάμα θα πρέπει να προσέχουν στα μετόπισθεν, αφού εκείνοι αφήνουν μπροστά δύο φορ.

Τέλος, ανέφερε πως το γήπεδο των Ούγγρων δεν έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα, αφού είναι λίγο ξερό.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού και το πρώτο ματς της σεζόν:

«Όπως είπε και ο Άνταμ, ο στόχος μας είναι σαφής. Για οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς».

Για το τι πρέπει να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός και τον βαθμό ετοιμότητας:

«Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίκτες, το σταφ και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο, δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι τώρα. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο».

Για το γεγονός ότι φέτος είναι χωρίς «μαξιλαράκι» στα προκριματικά:

«Το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις όπως είπατε κι εσείς από τότε με την Κοπεγχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο League Phase».

Για τον τρόπου θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός

«Ήμασταν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Παίξαμε φιλικά. Οι παίκτες έμαθαν και κατανόησαν αυτά που θέλαμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτή απαιτεί παραπάνω χρόνο. Θα παίξουμε με τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος».

Γι' αυτό που θεωρεί προαπαιτούμενο για το αυριανό ματς:

«Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα. Η κατανόηση του αντιπάλου. Είναι μία ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να τους ανοίξουμε και να σκοράρουμε και ταυτόχρονα να προσέχουμε γιατί αφήνουν μπροστά δύο φορ».

Για τη συμβουλή του προς τους νέους παίκτες:

«Έχουμε μία μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε σαν σύνολο έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν σταφ. Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους. Να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας».

Τσέριν: «Τιμή και ευθύνη να είμαι εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού»

Για το πως αισθάνεται που είναι, πλέον, ένας από τους αρχηγούς της ομάδας και το τι πιστεύει ότι πρέπει να δώσει παραπάνω τόσο αυτός όσο και η ομάδα:

«Όντας στο γκρουπ των αρχηγών, είμαι εδώ κάμποσο καιρό. Ξέρω πως δουλεύουν τα πράγματα στην ομάδα. Είναι τιμή και ευθύνη. Αλλάξαμε προπονητή, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Κάναμε καλή προετοιμασία, δουλέψαμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως είναι η νοοτροπία μας προχωράμε βήμα – βήμα».

Για το ποιο είναι το στοιχείο που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Phase του Conference League:

«Είναι ένας δρόμος μακρύς μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο και αυτό είναι η αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν και μετά θα είναι όλα πιο εύκολα, όταν θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Ξέρουμε τον στόχο μας. Προχωράμε βήμα – βήμα και κοιτάμε να είμαστε συμπαγής για να πετύχουμε τον στόχο μας. Τον στόχο μας, τον ξέρουμε».

Για το τι διαφορετικό έχει η ομάδα σε αυτήν την περίοδο, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια:

«Έχουμε ένα νέο προπονητή, αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Είναι μία σπουδαία αλλαγή. Δουλεύουμε σκληρά, το είδαμε και στα φιλικά. Τα σημαντικά παιχνίδια, όμως, ξεκινούν τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν όπως θέλαμε και ελπίζουμε αυτό να γίνει τώρα».

Για το γεγονός πως είναι πλέον από τους αρχηγούς της ομάδας:

«Είμαι πλέον ένας απ' αυτούς. Είμαι εδώ αρκετό καιρό. Είναι ταυτόχρονα μία τιμή, αλλά και μία ευθύνη. Θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας.