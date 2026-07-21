Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν προπονήθηκε για πρώτη φορά κανονικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τέθηκε έτσι στη διάθεση του Νίστρουπ ενόψει Πάκσι.

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Πάκσι την Πέμπτη (23/07-21:00) στην Ουγγαρία στο «Γ. Καλαφάτης». Στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι με την Πάκσι.

Η μοναδική εκκρεμότητα προκειμένου να δηλωθεί στην λίστα της UEFA είναι η αποστολή του δελτίου του από τη Σάμσουνσπορ, κάτι που, σύμφωνα με τους Τούρκους, θα γίνει την Τετάρτη (22/07).

Όσον αφορά την προπόνηση, το βάρος του προγράμματος έπεσε στην τακτική προσέγγιση ενόψει και της αναμέτρησης με την Πάκσι, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δουλεύουν εκτενώς τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Μετά την προθέρμανση, οι ποδοσφαιριστές πέρασαν σε ασκήσεις τακτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, στις σωστές τοποθετήσεις, στις μεταβάσεις και στις συνεργασίες σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει αναλυτικά τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.