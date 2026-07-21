Παναθηναϊκός: Έβγαλε όλο το πρόγραμμα ο Φαν Ντρόνγκελεν και μπαίνει αποστολή με Πάκσι
Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Πάκσι την Πέμπτη (23/07-21:00) στην Ουγγαρία στο «Γ. Καλαφάτης». Στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι με την Πάκσι.
Η μοναδική εκκρεμότητα προκειμένου να δηλωθεί στην λίστα της UEFA είναι η αποστολή του δελτίου του από τη Σάμσουνσπορ, κάτι που, σύμφωνα με τους Τούρκους, θα γίνει την Τετάρτη (22/07).
Όσον αφορά την προπόνηση, το βάρος του προγράμματος έπεσε στην τακτική προσέγγιση ενόψει και της αναμέτρησης με την Πάκσι, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δουλεύουν εκτενώς τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.
Μετά την προθέρμανση, οι ποδοσφαιριστές πέρασαν σε ασκήσεις τακτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, στις σωστές τοποθετήσεις, στις μεταβάσεις και στις συνεργασίες σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει αναλυτικά τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.