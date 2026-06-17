Ο Μέσι και η παρέα του έκαναν εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Ποιο είναι το τραγούδι των Αργεντινών που κυριαρχεί στο Μουντιάλ 2026;

Το 2014 οι οπαδοί της Αργεντινής έκλεψαν την παράσταση στη Βραζιλία, όταν και τόλμησαν μέσα στη χώρα του Πελέ να τραγουδάνε για τον τεράστιο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το 2022 στο Κατάρ, το Muchachos έκανε θραύση. Τέσσερα χρόνια αργότερα στην αμερικανική ήπειρο, οι οπαδοί της Αργεντινής είδαν τον βασιλιά τους Λίο Μέσι να κάνει σμπαράλια την Αλγερία με χατ τρικ. Στις εξέδρες του Arrowhead Stadium, αλλά και στην πόλη του Κάνσας με τη σειρά τους οι οπαδοί της Αργεντινής έδωσαν το δικό τους ρεσιτάλ.



Στην εξέδρα τους φέτος ξεχωρίζει το «La cumbia de los trapos». «Η μουσική των κουρελιών» θα μπορούσε να το μεταφράσει κάποιος. Δεν είναι κάτι νέο. Είναι, όμως, ένα τραγούδι που ουσιαστικά γράφτηκε για την οπαδική κουλτούρα, για τις εργατικές τάξεις. Cumbia είναι ένα είδος μουσικής και χορού, που ξεκίνησε από την Κολομβία. Κάτι σαν το «τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα», είναι η μετάφραση και οι φίλοι της Αργεντινής φέτος το επέλεξαν για να κάνουν και πάλι τη διαφορά.

Βίντεο με το πάρτι εντός γηπέδου

La hinchada argentina cantando La Cumbia de los Trapos ayer en Estados Unidos. Una fiesta total en las tribunas. pic.twitter.com/qbKSCrPR7Y June 17, 2026

Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 2000 από την αργεντίνικη μπάντα Yerba Brava. Ένα γκρουπ που σχηματίστηκε το 1998, έβαλε το τραγούδι στο πρώτο του άλμπουμ το 2000 κι έγινε άμεσα πλατινένιο. Στο youtube το τραγούδι έχει 225 εκατομμύρια προβολές.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Αυτή είναι η cumbia των κουρελιών

Έρχεται το Σαββατοκύριακο, πάμε όλοι στο γήπεδο

Όλα είναι έτοιμα, το τύμπανο και το λάβαρο είναι έτοιμα να ξεκινήσουν

Κουβαλάω την ομάδα με την περισσότερη αντοχή στην καρδιά μου

Χοροπηδάμε, τραγουδάμε, τυλιγμένοι στα λάβαρά μας

Αφήνουμε τις ψυχές μας στις κερκίδες

Μεθυσμένος, πάω τραγουδώντας

Με τους φίλους μου γιορτάζω μια ακόμη νίκη

Είμαι τρελός για το λάβαρό μου

Σε ακολουθώ μέχρι θανάτου όπου κι αν πας, γιατί θέλουμε να γιορτάσουμε τη νίκη

Θέλουμε να γιορτάσουμε

Έρχεται το Σαββατοκύριακο, πάμε όλοι στο γήπεδο

Όλα είναι έτοιμα, το τύμπανο και το λάβαρο είναι έτοιμα να ξεκινήσουν

Κουβαλάω την ομάδα με την περισσότερη αντοχή στην καρδιά μου

Πηδώντας, τραγουδώντας, τυλιγμένοι στα λάβαρά μας

Αφήνουμε τις ψυχές μας στις κερκίδες

Μεθυσμένος, πάω να τραγουδήσω

Με τους φίλους μου γιορτάζω άλλη μια νίκη

Τρελός, είμαι υπέρ της σημαίας μου Θα

σε ακολουθήσω μέχρι τον θάνατο όπου κι αν πας, γιατί θέλουμε να κάνουμε τον γύρο της νίκης

Μεθυσμένος, πάω να τραγουδήσω

Με τους φίλους μου γιορτάζω άλλη μια νίκη

Τρελός, είμαι υπέρ της σημαίας μου

Θα σε ακολουθήσω μέχρι τον θάνατο όπου κι αν πας, γιατί θέλουμε να κάνουμε τον γύρο της νίκης».

Βίντεο από το πάρτι εκτός γηπέδου

Messi was masterful on Mahomes field and Argentina fans took over Arrowhead



What a night pic.twitter.com/WCV5vB0t9r — Barstool Sports (@barstoolsports) June 17, 2026

Το Muchachos του 2022

Το Muchachos αμέσως έκανε θραύση στο Κατάρ. Είχε Μαραντόνα, Μέσι, πόνο από τους χαμένους τελικούς, ιστορικά στοιχεία, αλλά και ρυθμό που αμέσως τρέλανε τους Αργεντινούς κι όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Το πάρτι με «μπαμπά» Μαραντόνα το 2014

Το 2014, όπως αναφέραμε, κυριάρχησε το «Brasil decime que se siente tener en casa a tu papa», «Βραζιλία πες πως νιώθεις που έχει τον μπαμπά σπίτι σου».



