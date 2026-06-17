Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά επτά ρεκόρ «έσπασε» ο Λιονέλ Μέσι, που πέτυχε χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6).

Με μια εμφάνιση αλά Μέσι, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πήρε από το χεράκι την Αργεντινή και την οδήγησε σε ένα εύκολο 3-0 επί της Αλγερίας, στην πρεμιέρα των δυο για το φετινό Μουντιάλ.

Ο 39χρονος μύθος του ποδοσφαίρου πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η Αλμπισελέστε βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι γράφτηκε στα βιβλία της ιστορίας και αποτελεί πλέον ορόσημο στην τεράστια καριέρα του Pulga, καθώς κόντρα στους Αλγερινούς κατόρθωσε να «σπάσει» όχι ένα ή δυο, αλλά επτά ρεκόρ!

Αρχικά, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), αριθμό που θα φτάσει απόψε (17/6) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν αγωνιστεί απέναντι στη Λ.Δ. του Κονγκό.

Με τα τρία γκολ που σημείωσε, ο Μέσι έπιασε στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ τον Μίροσλαβ Κλόζε. Αμφότεροι πλέον έχουν 16 «τεμάχια», αλλά ο Αργεντίνος λογικά θα... μείνει μόνος πρώτος σύντομα.

Παράλληλα, σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, ο «Ψύλλος» έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει τουλάχιστον δυο γκολ σε αγώνα Μουντιάλ, ο γηραιότερος με χατ-τρικ, αλλά και ο μεγαλύτερος (σσ σε ηλικία) ever σκόρερ της Αργεντινής στον θεσμό.

Η Αλγερία έγινε η 11η ομάδα κόντρα στην οποία ο... κοντός σκοράρει, κάτι που αποτελεί φυσικά ρεκόρ, αφού κανείς άλλος δεν έχει βρει δίχτυα απέναντι σε τόσες χώρες. Οι υπόλοιπες 10 είναι: Σερβία, Μεξικό, Νιγηρία, Βοσνία, Ιράν, Κροατία, Αυστραλία, Ολλανδία, Γαλλία και Σαουδική Αραβία. Πλέον στη 2η θέση βρίσκονται οι Ρονάλντο και Κλόζε με 10.

Τέλος, το πρώτο και το 3ο γκολ του Μέσι σημειώθηκαν εκτός περιοχής. Έτσι, ο Αργεντίνος έφτασε τα 6 γκολ με αυτό τον τρόπο (σσ εκτός περιοχής) στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Βραζιλιάνο, Ρομπέρτο Ριβελίνο.