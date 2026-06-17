Με τον Σουμάχερ, τον Χιγκίτα, τον Γκοϊγκοετσέα και τ' άλλα παιδιά!

Mε αφορμή την 3άδα των «σαραντάρηδων» κίπερ (Νόιερ, Μουσλέρα και τον άσημο που έγινε διάσημος, Βοζίνια), ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για την φανέλα με το «Νο1» που πάντα ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία των Μουντιάλ!

Κακά τα ψέματα! Όσο... κολλημένος κι αν είσαι με τα Μουντιάλ (και πιστέψτε με είμαι και με το παραπάνω), το συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο challenge, προφανώς λόγω της ώρας που διεξάγονται τα περισσότερα παιχνίδια. Ούτε που συμπληρώθηκε ακόμη η... πασαρέλα της πρώτης αγωνιστικής, αφού εκκρεμούν 3-4 ματς και η κατανάλωση καφέ έχει πάει σε πρωτοφανή επίπεδα για να μείνουν τα μάτια ανοιχτά, ενώ ο ήχος από το ξυπνητήρι μέσα στη νύχτα έχει γίνει... δευτέρα φύση.

Κατά την διάρκεια των αγώνων ή στα διαστήματα ανάμεσα σε αυτά καλείσαι να βρεις διάφορα «τρικ» για να αντέξεις και μην παραδοθείς στις... γλυκές σειρήνες του μαξιλαριού. Τα ξημερώματα της Τρίτης ήθελα να δω τον Γιώργο Δώνη στο Μουντιαλικό ντεμπούτο του, έστω κι αν το Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη δεν το βάζεις στην λίστα με τους «must see» αγώνες της φάσης των ομίλων. Η παρουσία του Φερνάντο Μουσλέρα κάτω από τα δοκάρια της Σελέστε ήταν αυτή που μου... γαργάλησε το μυαλό κάνοντας με να αναρωτηθώ: «Καλά πόσο χρονών είναι αυτός;».

Τον πρωτοθυμάμαι στο Μουντιάλ του 2010 στην καλή φουρνιά της Ουρουγουάης (Φορλάν, Λουγκάνο, Αμπρέου, Καβάνι, Σουάρες) που πήρε την 4η θέση στα γήπεδα της Γερμανίας! Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού εκπροσωπεί τη χώρα του για 5η φορά φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τελικά είναι 40 χρονών! Λίγο μικρότερος από τον μυθικό Νόιερ που επίσης ως τερματοφύλακας της Εθνικής Γερμανίας παίζει στο 5ο Μουντιάλ της καριέρας του. Και κάπου εκεί ανάμεσα στους δύο «σαραντάρηδες» ξεφύτρωσε κι ένας τρίτος. Καμία σχέση σε φήμη και λάμψη με τους «φύλακες εστίας» της Γερμανίας και της Ουρουγουάης. Για την ακρίβεια καμία σχέση μέχρι προχτές, γιατί από το βράδυ της Δευτέρας όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μιλάει για τον Ζοσιμάρ Ζοζέ Εβόρα Ντίας! ΟΚ, σιδηρόδρομος το όνομα. Πάμε από την αρχή: Όλος ο κόσμος μιλάει για τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακρωτήρι που κατέβασε... ρολά στην αναμέτρηση με την Ισπανία και έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην πρώτη «βόμβα» του Μουντιάλ.

Ο άσημος που μέσα σε λίγη ώρα είδε τον λογαριασμό του στο instagram να κάνει... αριθμούς Κριστιάνο Ρονάλντο! Πάντα οι τερματοφύλακες ήταν ένα ξεχωριστό, θελκτικό κεφάλαιο στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Είτε πρόκειται για τερματοφύλακες με μεγάλη ιστορία πίσω τους, είτε για τους ήρωες της «μιας βραδιάς ή της μιας διοργάνωσης».

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από ονόματα; Ο καθένας ανάλογα της ηλικίας και των παραστάσεων που έχει, προφανώς δημιουργεί στο μνημονικό του και την δική του λίστα. Ως παιδί που πρωτοείδε (και λάτρεψε το) Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986 στο Μεξικό και το... απογείωσε στο μυαλό του το 1990 στην Ιταλία στη σχετική λίστα με τα... βαριά χαρτιά όπως ο Χάραλντ Σουμάχερ (φιναλίστ με τη Δ. Γερμανία στο Mexico 86), o Aγγλος Πίτερ Σίλτον, ο Βάλτερ Ζένγκα τερματοφύλακας της Σκουάντρα Ατζούρα, ο Νέρι Πούμπιδο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Αργεντινή, ο Βέλγος Ζαν Μαρί Πφαφ, ο Γάλλος Ζοέλ Μπατς, ο μεγάλος Ισπανός Αντονι Θουμπιθαρέτα, ο Σοβιετικός Ρινάτ Ντασάεφ, αλλά και ο Πρωταθλητής κόσμου του 1994 με την Βραζιλία, ο Κλαούντιο Πολ Τάφαρελ!

Όλοι με την δική τους ιστορία στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τόσο ως εκπρόσωποι των χωρών τους, όσο κι όταν φορούσαν τη φανέλα με το «1» στους συλλόγους τους. Ίσως και να ξεχνάω κάποιον. Είπαμε γούστα είναι αυτά.

Η δική σας λίστα θα έχει κι άλλα ονόματα. Πλην των παραπάνω όμως υπάρχουν κι αυτοί που την ιστορία της έγραψαν σε μια νύχτα ή σε μια σειρά 3-4 αγώνων. Καλή ώρα όπως τώρα ο Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήρι! Το όνομα του Σέρτζιο Γκοϊγκοετσέα σας λέει κάτι; Δεν μπορεί, κάπου θα διαβάσατε την απίθανη ιστορία του. Από 3ος κίπερ της Αργεντινής στο Ιtalia 90, έγινε για περίπου ένα μήνα «ο Μαραντόνα των γκολπόστ».

Βρέθηκε λόγω τραυματισμών στο αρχικό σχήμα, κατέβασε ρολά στο ιστορικό ματς με την Βραζιλία, έπιασε δύο πέναλτι στον προημιτελικό με την (τότε) Γιουγκοσλαβία και το ίδιο έκανε και στον ημιτελικό που έγινε στη Νάπολη κόντρα στην οικοδέσποινα Ιταλία. Εγραψε το δικό του σπουδαίο κεφάλαιο στη χρυσή Βίβλο των Μουντιάλ και... ως εκεί, αφού η μετέπειτα καριέρα του δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο να επιδείξει. Κι αν για τον Γκοϊγκοετσέα είστε στο «50-50» αν τον θυμάστε ή πήρατε την βοήθεια του κοινού, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι για το όνομα του Ρενέ Χιγκίτα δεν θέλετε την παραμικρή βοήθεια. Μια κλασσική Μουντιαλική μορφή από την κορυφή ως τα νύχια!

Ο Κολομβιανός ζογκλέρ που μόνο τυπικό τερματοφύλακα δεν τον έλεγες. Από την κώμη του καταλάβαινες ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Όταν έβλεπες και τον τρόπο παιχνιδιού, με παρουσία μακριά από τα δοκάρια και πολλές ντρίπλες (στην περίπτωση του Ροζέ Μιλά το πλήρωσε) ήσουν σίγουρος πια. Επίσης η καριέρα του μακριά από τα Μουντιαλικά γήπεδα κινήθηκε σε... ρηχά νερά!

Την 3άδα των γκολκίπερ που έλαμψαν στο Italia 90, χωρίς να τον γνώριζει το ευρύ κοινό, αλλά παράλληλα και χωρίς ανάλογη συνέχεια ήταν και ο Λουίς Γκαμπέλο Κονέχο. Εδώ δεν έχω και πολλές απαιτήσεις να το ξέρετε. Πρέπει να έχετε κάνει διδακτορικό πάνω στο συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο για να τον θυμάστε.

Πρόκειται για τον τερματοφύλακα της Κόστα Ρίκα, που με ένα εκπληκτικό τουρνουά έδωσε στην χώρα της Κεντρικής Αμερικής την πρόκριση από τους ομίλους. Στο YouTube υπάρχουν τα... ανδραγαθήματά του από εκείνες τις μέρες. Ο Μεξικάνος Χόρχε Κάμπος με τις φαντεζί φανέλες του και ο Βούλγαρος Μπόρισλαβ Μιχαήλοφ (που πριν μερικούς μήνες έφυγε από τη ζωή) είναι ό,τι πιο... διαφορετικό έχω να θυμάμαι από το προηγούμενο Παγκόσμιο στις ΗΠΑ το 1994.

Powerade: Επίσημο ισοτονικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA!