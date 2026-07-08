Η Αργεντινή κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ, έχοντας μόνο 0,6% πιθανότητες, δώδεκα λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα.

Το βράδυ της Τρίτης (07/07) η Αργεντινή πέτυχε μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην πρόσφατη ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας της Αιγύπτου με 3-2. Έχοντας μείνει πίσω στο σκορ με 0-2 μέχρι το 78ο λεπτό, οι εν ενεργεία παγκόσμιοι πρωταθλητές φαινόταν στα πρόθυρα του αποκλεισμού από το τουρνουά και χρειάζονταν ένα... θαύμα

Μάλιστα, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο της Opta, η Αλμπισελέστε είχε μόνο 0,6% πιθανότητες πρόκρισης πριν από το γκολ του Ρομέρο στο 79ο λεπτό. Ωστόσο, όλα άλλαξαν μέσα σε μόλις 13 λεπτά, με αποκορύφωμα το νικητήριο γκολ του Ένζο Φερνάντες στις καθυστερήσεις.

Η Opta μάλιστα διευκρινίζει ότι καμία ομάδα στην ιστορία του θεσμού δεν έχει κερδίσει αγώνα, βρισκόμενη πίσω στο σκορ με δύο γκολ τόσο αργά στην κανονική διάρκεια, χωρίς να χρειαστεί να πάει στην παράταση ή στα πέναλτι.

Όπως συμβαίνει συνήθως, ο Λιονέλ Μέσι ηγήθηκε αυτής της επικής αντεπίθεσης, παρά το χαμένο του πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης, μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα εναντίον του Βελγίου το 1986 που σκόραρε, ολοκλήρωσε τουλάχιστον πέντε ντρίμπλες και δημιούργησε πέντε ευκαιρίες σε έναν μόνο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.