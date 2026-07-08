Οι εικόνες από τους δρόμους του Μπουένος Άιρες, μετά την επική πρόκριση της Αργεντινής επί της Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Η Αργεντινή πραγματοποίησε χθες (07/07) μία επική ανατροπή κόντρα στην Αίγυπτο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς, ενώ βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 0-2 μέχρι το 79, πέτυχε τρία γκολ μέσα σε 13 λεπτά και επικράτησε των «Φαράω» με 3-2, «σφραγίζοντας» το εισιτήριο της για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Όπως ήταν λογικό οι δρόμοι της χώρας είχαν αδειάσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς όλος ο κόσμος είχε μαζευτεί σε σπίτια και μαγαζιά για να παρακολουθήσει την προσπάθεια της χώρας στο τουρνουά.

Αυτοί οι άδειοι βέβαια δρόμοι άρχισαν να «πλημμύριζουν» με τις βοές εκατοντάδων φιλάθλων απ΄όταν άρχισαν να ηχούν οι σάλπιγγες της αντεπίθεσης και κορυφώθηκαν με το νικητήριο γκολ του Ένζο Φερνάντες στις καθυστερήσεις, με τον κόσμο να ξαπλώνει μέχρι και στα πεζοδρόμια, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει ακόμη το κατόρθωμα που πέτυχε η χώρα τους.

Streets of Buenos Aires after Enzo's goal ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/8h1osNxVTJ — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 7, 2026

🇦🇷😍 Buenos Aires erupts as Argentina finds the net for a third against Egypt.



This city lives and breathes football. 🔊 pic.twitter.com/SXYQCBWTST — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 7, 2026

Φυσικά, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και την επική πρόκριση της Αλμπισελέστε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, οι δρόμοι πλημμύρισαν στην κυριολεξία από τον κόσμο που πανηγύριζε και γιόρταζε μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης (07/07).