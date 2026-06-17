Ρονάλντο: «Ήρθε η ώρα να αποδεχτεί ο κόσμος πως ο Μέσι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι και παραδέχθηκε πως η έφτασε η στιγμή που ο κόσμος πρέπει να υποκλιθεί μπροστά στον Αργεντινό...

Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, το άστρο του Μέσι έλαμψε για την Αργεντινή. Με το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του σε Μουντιάλ, ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι κουβάλησε την Αλμπισελέστε κόντρα στην Αλγερία και την οδήγησε σε ένα εντυπωσιακό 3-0.

Μια εμφάνιση που συνδυάστηκε από την κατάρριψη επτά ρεκόρ, αλλά και με αποθέωση από τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, μάλιστα το πήγε ένα βήμα παραπάνω και παραδέχθηκε πως ο κόσμος πλέον πρέπει να αποδεχτεί πως ο Μέσι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.

«Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται και το άτομο που τα καταρρίπτει δεν εκπλήσσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά.

Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτόν. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του.