Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που «έσπασε» το γκολ του Έντσο Φερνάντες (vid)
Δράμα και... λύτρωση είχε για την Αργεντινή το φινάλε του αγώνα με την Αίγυπτο, αφού στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Έντσο Φερνάντες ολοκλήρωσε τη μεγαλειώδη ανατροπή της Αλμπισελέστε (3-2) και την έστειλε στην οκτάδα του Μουντιάλ.
Ο... φευγάτος μέσος της Τσέλσι σκόραρε με το κεφάλι και ακολούθησε ντελίριο πανηγυρισμών σε αγωνιστικό χώρο και εξέδρες, ενώ στο φινάλε του αγώνα ο τεράστιος Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, κλαίγοντας με λυγμούς.
Η ιστορία γράφτηκε όμως παράλληλα γράφτηκε και ρεκόρ χάρη στο συγκεκριμένο γκολ. Ο λόγος; Ήταν το 10ο που μπαίνει στις καθυστερήσεις αγώνα και πλέον το Παγκόσμιο Κύπελλο που παρακολουθούμε είναι το τουρνουά με τα περισσότερα (σσ γκολ στις καθυστερήσεις) στην ιστορία.
10 - 🇦🇷 Enzo Fernández's header was the 10th winning goal scored in the 90th minute at the 2026 FIFA World Cup, now the most in any single edition.— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Entertained? pic.twitter.com/Rd0sH4Faqs
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.