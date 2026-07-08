Το γκολ του Έντσο Φερνάντες έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή εις βάρος της Αιγύπτου (3-2) και παράλληλα έσπασε ρεκόρ σε Μουντιάλ.

Δράμα και... λύτρωση είχε για την Αργεντινή το φινάλε του αγώνα με την Αίγυπτο, αφού στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Έντσο Φερνάντες ολοκλήρωσε τη μεγαλειώδη ανατροπή της Αλμπισελέστε (3-2) και την έστειλε στην οκτάδα του Μουντιάλ.

Ο... φευγάτος μέσος της Τσέλσι σκόραρε με το κεφάλι και ακολούθησε ντελίριο πανηγυρισμών σε αγωνιστικό χώρο και εξέδρες, ενώ στο φινάλε του αγώνα ο τεράστιος Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, κλαίγοντας με λυγμούς.

Η ιστορία γράφτηκε όμως παράλληλα γράφτηκε και ρεκόρ χάρη στο συγκεκριμένο γκολ. Ο λόγος; Ήταν το 10ο που μπαίνει στις καθυστερήσεις αγώνα και πλέον το Παγκόσμιο Κύπελλο που παρακολουθούμε είναι το τουρνουά με τα περισσότερα (σσ γκολ στις καθυστερήσεις) στην ιστορία.