Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο, είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ.

Τέλος εποχής για τον Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ; Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ο Ρουμάνος τεχνικός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην αραβική χερσόνησο.

Ο ΠΑΟΚ υπήρχαν σενάρια ότι δέχθηκε πρόταση για τον Λουτσέσκου και ο Ντι Μάρτζιο τόνισε ότι ο 57χρονος τεχνικός είναι σε συζητήσεις με την πρωταθλήτρια του Κατάρ, ώστε να διαδεχθεί τον Ιταλό προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι.

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Razvan Lucescu in trattativa per diventare il nuovo allenatore dell’Al-Sadd al posto di Roberto Mancini @SkySport June 10, 2026

Το συμβόλαιο του έμπειρου τεχνικού έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027 και ο ίδιος τόνιζε στις δηλώσεις του ότι δεσμεύεται με τον Δικέφαλο για έναν ακόμα χρόνο και αυτό ήταν ξεκάθαρο κι όταν υπήρχαν έντονα σενάρια για τη Μπεσίκτας.

Η τουρκική ομάδα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι γείτονες, προσέγγισε τον Λουτσέσκου, αλλά δεν έδειχνε διάθεση να δώσει χρήματα στον ΠΑΟΚ για την αγορά του. Έτσι, δεν προχώρησε το θέμα.

Τώρα, δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ, εφόσον ισχύουν όσα αναφέρει ο Ντι Μάρτζιο να δεχθεί την πρόταση της Αλ Σαντ και ο Λουτσέσκου να γυρίσει στην αραβική χερσόνησο μετά το επιτυχημένο πέρασμα από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, τη διετία 2019-2021, όταν και κατέκτησε το ασιατικό Champions League.