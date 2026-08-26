Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την τελευταία προπόνησή του στο Brann Stadion πριν από τον «τελικό» με την Μπραν, με τον Αλέσιο Λίσι να μην υπολογίζει στον Μαντί Καμαρά.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) την προετοιμασία του για την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπραν, πραγματοποιώντας την τελευταία προπόνησή του στο εντυπωσιακό Brann Stadion, εκεί όπου θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν την πρώτη επαφή τους με τον υβριδικό χλοοτάπητα του μικρού ποδοσφαιρικού «στολιδιού» του Μπέργκεν, με τον Αλέσιο Λίσι να δουλεύει για τελευταία φορά με τους ποδοσφαιριστές του πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο Ιταλός τεχνικός, πάντως, έχει να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Μαντί Καμαρά έμεινε εκτός αποστολής και δεν θα είναι διαθέσιμος απέναντι στους Νορβηγούς.

Ο έμπειρος χαφ έχει επιβαρυνθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα και από το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ αποφασίστηκε να μείνει εκτός για λόγους αποφόρτισης. Άλλωστε, για τον ίδιο λόγο δεν είχε αγωνιστεί ούτε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Λεβαδειακό.

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στο εντυπωσιακό Brann Stadion του Μπέργκεν



Αποστολή: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου#paokfc pic.twitter.com/5ELKpa4Ntt — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2026

Με την αποστολή του Δικεφάλου στο Μπέργκεν βρίσκεται και ο Τάχα Αλί, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπραν.

Ο Σουηδός εξτρέμ έχει επιστρέψει το τελευταίο διάστημα στις προπονήσεις μετά τον τραυματισμό του και την εξάρθρωση ωμοπλάτης που τον κράτησε εκτός δράσης. Ακολούθησε κανονικά την αποστολή στη Νορβηγία, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της τιμωρίας των δύο αγωνιστικών που του επιβλήθηκε από την UEFA μετά την απευθείας αποβολή του απέναντι στην Άντερλεχτ.