Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας Κρίστο Γιάνεφ μίλησε για το ενδιαφέρον για τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2027, έχει συνδεθεί με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η βουλγαρική ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν και μισή ώρα πριν από την προπόνηση, ο προπονητής Κρίστο Γιάνεφ μίλησε στους δημοσιογράφους. Ο 29χρονος (11/11/96) Ντεσπόντοφ τη σεζόν που πέρασε ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Κατέγραψε, πάντως, 30 συμμετοχές με 5 γκολ και 4 ασίστ, ενώ συνολικά με τον Δικέφαλο έχει 121 αγώνες, 26 γκολ και 29 ασίστ.

Μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε, λοιπόν, ο Γιάνεφ ήταν και για τον Ντεσπόντοφ. Από την απάντησή του ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι απασχολεί ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάνεφ στους Βούλγαρους δημοσιογράφους:

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική από τον χειμώνα. Έχουμε μια καλή ομάδα και παίκτες, που έκαναν καλά παιχνίδια. Ξέρουμε τι θέλουμε να πάρουμε, αλλά δεν βιαζόμαστε. Ξέρουμε τις ακριβείς θέσεις. Θέλω να καθησυχάσω τους πάντες, δουλεύουμε πάνω στον καλοκαιρινό σχεδιασμό και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς με καλές προσθήκες.

Ποιοι είναι αυτοί; Θα το μάθετε όταν συμβεί. Εργαζόμαστε συνεχώς, παρακολουθούμε, επικοινωνούμε και θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Ντεσπόντοφ και Τσότσεφ; Αυτά είναι ονόματα που αυτή τη στιγμή γίνονται εικασίες. Πολύ καλοί παίκτες, αλλά δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, επειδή έχουν συμβόλαια με άλλες ομάδες και αυτό δεν είναι σωστό.

Ο κύριος στόχος μας είναι η ΤΣΣΚΑ να αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Όλοι το θέλουμε αυτό και ελπίζουμε ότι το επόμενο βήμα μας θα είναι έτσι».