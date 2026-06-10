Τι κάνει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2026;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου προσπαθεί να καταγράψει το κλίμα μέσα και γύρω από τον ΠΑΟΚ έπειτα από τις κοσμογονικές αλλαγές και φυσικά αναφέρεται πέρα από την περίπτωση Γιαννούλη, στο πιο καυτό θέμα του προπονητή.

Πώς το γράφαμε… «Ο ΠΑΟΚ μετά από αυτό το καλοκαίρι δεν θα έχει καμία μα καμία σχέση με όσα γνωρίζαμε». Όλα δείχνουν ότι κάποια στιγμή μέσα στον Ιούνιο θα καταγράφουμε αλλαγές, θα μετράμε νέα πρόσωπα σε πολύ κομβικές θέσεις και… δεν θα το πιστεύουμε.

Δεν είναι απλό! Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη λειτουργούσε με συγκεκριμένο στυλ και σε συγκεκριμένους ρυθμούς βασιζόμενος σε λίγους έμπιστους ανθρώπους που σπάνια άλλαζαν. Στην ΠΑΕ οι βασικοί συνεργάτες, αλλά και στο αγωνιστικό κυρίως ο προπονητής. Όλοι ήξεραν και το έλεγαν ότι ο Σαββίδης δεν διώχνει εύκολα κόσμο. Και ήρθε το… πλήρωμα του χρόνου ώστε όλα να αλλάξουν!

Αλλάζουν οι πιο στενοί συνεργάτες του, ακόμη και εκείνοι που είχαν την πλήρη εμπιστοσύνη του επί χρόνια!

Αλλάζει η δομή της ΠΑΕ με νέους συμβούλους στο ΔΣ που θα έχουν αρμοδιότητες και θα αναλάβουν διευθύνσεις, σταματώντας το μοντέλο των παραγόντων που ήταν εκεί… τιμής ένεκεν

Αλλάζει και διαχωρίζεται το αγωνιστικό όπου ήδη ανέλαβαν Μάτος και Βιεϊρίνια

Θα αλλάξει και ο προπονητής; Κι αυτό είναι πιθανό, όσο και αν πρέπει να περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις….

Όλα είναι σε εξέλιξη, πολλά τώρα διαμορφώνονται, αλλά το γενικό σκεπτικό έχει διαμορφωθεί: Ο ΠΑΟΚ αλλάζει εντελώς! Όλα μα όλα θα είναι διαφορετικά από το καλοκαίρι του 2026 και μετά!

Ο Σαββίδης το πήρε απόφαση και δεν σταματάει πουθενά! Δικό του το περασμένο μοντέλο, δική του και η μεγάλη απόφαση αλλαγής από αυτό το καλοκαίρι και μετά! Είναι εντυπωσιακό, το λέγανε και μπορεί να μην τους πιστεύαμε, αλλά όλα μα όλα δείχνουν πλήρη… αναδόμηση! Στην ΠΑΕ και στο αγωνιστικό! Το ότι αλλάζει CEO και αντί της Γκοντσαρόβα εμπιστεύεται άλλο στέλεχος είναι κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο! Η αλλαγή διευθύνοντος συμβούλου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ του Σαββίδη ήταν πιο σπάνια και από τον προπονητή! Ο Τουμαζάτος έχει σπουδάσει το αντικείμενο, έχει προϋπηρεσία, είναι δοκιμασμένος στο ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Δεν παύει η αλλαγή σε αυτή τη θέση να είναι απίστευτη για τα δεδομένα του Σαββίδη!

Χημεία και κοινός στόχος

Στις μεταγραφικές περιόδους λένε οι ειδικοί ότι… «είναι πολύ δύσκολο να έχεις επιτυχία άνω του 50% σε ένα σύνολο κινήσεων». Εδώ είναι λίγο διαφορετικά, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύει στο απόλυτο ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο. Η αλλαγή στη δομή της εταιρίας και στη λειτουργία του αγωνιστικού φαινόταν επιβεβλημένη, από εκεί και πέρα όμως γίνεται αντιληπτό ότι μιλάμε πλέον για μία εντελώς νέα ανθρωπογεωγραφία. Τι σημαίνει αυτό; ΧΗΜΕΙΑ!

Είναι υπεραπαραίτητη η χημεία για την επίτευξη ΚΟΙΝΟΥ στόχου. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ανταγωνιστικός και σε ένα περιβάλλον όπου πολλοί νέοι έρχονται να βρουν αρκετούς παλιούς, τα ζητήματα και τα εμπόδια που θα πρέπει να διευθετηθούν-ξεπεραστούν θα είναι πολλά. Η απόφαση πάρθηκε όμως και τώρα πάμε στην πράξη…

Και για εμένα το θέμα προπονητή είναι το ΠΙΟ καυτό και ΙΣΤΟΡΙΚΑ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ στο θέμα προπονητή απαγορεύεται να κάνει λάθος, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Οι απόψεις μου για τον Λουτσέσκου και τον ρόλο του στον ΠΑΟΚ δεν αλλάζουν, όσο και αν είναι 100% βέβαιο ότι τα τελευταία δύο χρόνια έκανε απίστευτα λάθη. Από εκεί και πέρα για πόσο θα συντηρείται μία τέτοια σχέση-κατάσταση; Είναι προφανές ότι ψάχνουν άλλο προπονητή, γι αυτό υπάρχει εκκρεμότητα! Αν τα έχουν ζυγίσει όλα για την επόμενη πολύ-πολύ-πολύ δύσκολη μέρα χωρίς τον Λουτσέσκου στην ομάδα, ας… τραβήξουν την μπρίζα και ας πάμε παρακάτω σε ένα νέο πολύ απαιτητικό ξεκίνημα, μέσα σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον. Αν δεν είναι σίγουροι, αντιλαμβάνονται το ρίσκο που παίρνουν.

* Το θέμα Γιαννούλη δεν είχε κλείσει όταν οι βιαστικοί πανηγύριζαν στον Πειραιά, το θέμα δεν έχει κλείσει και τώρα. Έχει ακόμη δρόμο με τη βούληση του παίκτη να είναι πάντα η κυρίαρχη. Όπου θέλει ο Γιαννούλης θα πάει, γιατί πάντα ο παίκτης βρίσκει τρόπο να επιβάλει τα θέλω του. Και θα πάει όπου δει τον εαυτό του περισσότερο σίγουρο για τώρα, αλλά και για το μέλλον.

* Με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις αλλαγές στον ΠΑΟΚ παρακολουθούν και οι αντίπαλοί του! Προφανώς και τους ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΩΣ με τον προπονητή που όλοι αντιλαμβάνονται ως το πιο κομβικό θέμα. Ένα ζήτημα ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ σημασίας που μπορεί να επηρεάσει μία ομάδα για πολλά-πολλά χρόνια… Είδαμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό επί χρόνια, είδαμε τι έγινε και με την ΑΕΚ πέρσι, ή τι έγινε στον Ολυμπιακό μέχρι να έρθει ο Μεντιλίμπαρ…

* Όλες οι ανησυχίες για το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ και τη λειτουργία του, θα μειωθούν σε τρομερό βαθμό αν αναλάβει επικεφαλής ο Φερνάντο Σάντος. Αφού δεν μπορούσε ο Βρύζας, ο Πορτογάλος είναι ο ιδανικός για τον ΠΑΟΚ ώστε να εγγυηθεί μία πιο ομαλή μετάβαση στην ποδοσφαιρική λογική.