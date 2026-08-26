Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Μπέργκεν, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, μεταφέρει το κλίμα από το Brann Stadion και στέκεται στα λόγια των Λίσι και Ζαφείρη πριν από τον μεγάλο «τελικό».

Με φόντο την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Brann Stadion, ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Μπέργκεν, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, μετέφερε τα τελευταία νέα και το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των «ασπρόμαυρων», λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπραν.

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου κράτησε από τη συνέντευξη Τύπου την χαρακτηριστική ατάκα του Αλέσιο Λίσι: «Είμαστε εδώ για να παίξουμε όχι με τη φυσική μας κατάσταση, αλλά με την καρδιά μας», με τον Ιταλό τεχνικό να γνωρίζει ότι απέναντι στον ΠΑΟΚ θα βρεθεί μια ομάδα με σαφώς περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της.

Παράλληλα, στάθηκε στα όσα είπε ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος ζήτησε πάνω απ' όλα ενότητα από τους συμπαίκτες του. Ο διεθνής μέσος χαρακτήρισε το παιχνίδι «τελικό» και έδωσε το σύνθημα για έναν ΠΑΟΚ που πρέπει να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος και ενωμένος για να φύγει από τη Νορβηγία με την πρόκριση.

Το διακύβευμα, άλλωστε, είναι τεράστιο και αποτυπώνεται στην ατάκα με την οποία ο απεσταλμένος του Gazzetta έβαλε το πλαίσιο της αυριανής βραδιάς:

«Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Νορβηγία τη μισή του χρονιά και δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από την πρόκριση».