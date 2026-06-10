Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία ακόμη κίνηση στο πλαίσιο των διοικητικών αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Αγησίλαου Τουμαζάτου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της ΠΑΕ.

Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος (CEO) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να προχωρούν σε μία ακόμη κίνηση στο πλαίσιο των αλλαγών που είχαν προαναγγελθεί από τη διοίκηση στα τέλη Απριλίου.

Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχολίαζαν επί του θέματος πως πρόκειται για «έναν άνθρωπο με πολύ καλές σπουδές, εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες της αγοράς αλλά και σε ποδοσφαιρικές ομάδες», προσθέτοντας ότι «συνδυάζει απολύτως το τεχνοκρατικό προφίλ με το ποδόσφαιρο».

«Κινούμαστε βήμα-βήμα σταθερά στο πλαίσιο των εξαγγελιών στις 28 Απριλίου και συνεχίζουμε να υλοποιούμε αυτά που προαναγγείλαμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Αγησίλαου Τουμαζάτου στη θέση του CEO σημαίνει παράλληλα ότι η Μαρία Γκοντσάροβα παραμένει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως Α' αντιπρόεδρος, διατηρώντας ενεργό ρόλο στη διοικητική λειτουργία του συλλόγου.

Ο νέος CEO του ΠΑΟΚ διαθέτει πολυετή παρουσία στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, έχοντας εργαστεί σε μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες όπως η SHELMAN και η Deloitte, ενώ έχει συνεργαστεί και με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, καθώς στο παρελθόν διετέλεσε γενικός διευθυντής τόσο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέχρι το 2018, όσο και στην ΠΑΕ Άρης από το 2020 μέχρι σήμερα, ενώ έχει ασχοληθεί ενεργά με ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και εταιρικής διακυβέρνησης σε ποδοσφαιρικούς οργανισμούς.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Αγησίλαο Τουμαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).

H Mαρία Γκοντσάροβα θα ασκεί τα καθήκοντά της ως Α’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του διπλώματος Football Club Management του European Football Clubs (EFC) και έχει παρακολουθήσει προγράμματα Executive Education σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Harvard Business School.

Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ανώτατης διοίκησης. Έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η SHELMAN και η Deloitte, ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στο επαγγελματικό του αποτύπωμα περιλαμβάνονται επίσης καθήκοντα συμβούλου σε ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τον εταιρικό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας και την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ Άρης και έχει ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, ως συνιδρυτής του AthensWFS, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα».