Η Κηφισιά βάσει της σύμβασης παραχώρησης του «Απόστολος Νικολαΐδης» δεν μπορεί να δώσει εισιτήρια σε ομάδες του Βig 5, πλην του Παναθηναϊκού.

Η Κηφισιά έλυσε από το φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου το πρόβλημα της έδρας της για τη νέα σεζόν, καθώς θα χρησιμοποιεί το ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης», έπειτα από σχετική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο πρώτο της παιχνίδι για το νέο πρωτάθλημα θα υποδεχτεί την ΑΕΚ, σε ματς που οι πρωταθλητές δεν θα πάρουν εισιτήρια.

Η σύμβαση για την παραχώρηση του γηπέδου της Λεωφόρου προβλέπει ότι η Κηφισιά δεν έχει δικαίωμα να δώσει εισιτήρια σε καμία από τις ομάδες του Big 5, πέρα φυσικά από τον Παναθηναϊκό, κόντρα στον οποίο θα ανοίξει όλο το γήπεδο στα ματς Κυπέλλου και πρωταθλήματος.

Αυτό σημαίνει πως πέρα από τον Δικέφαλο εισιτήρια δεν θα πάρουν επίσης ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θυμίζουμε πως η Κηφισιά όσο είχε τη δυνατότητα φιλοξένησε οπαδούς όλων των ομάδων την περασμένη σεζόν, σε όποιο γήπεδο κι αν χρησιμοποίησε.

Αξιοσημείωτο πως ανάλογος όρος υπήρχε στη συφωνία του Παναθηναϊκού για την παραχώρηση του «Απόστολος Νικολαΐδης» στην Athens Kallithea τη σεζόν 2024-25.