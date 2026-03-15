Καλαμάτα - Ολυμπιακός: Γιόρτασε την άνοδο με νίκη η «Μαύρη Θύελλα»

Η Καλαμάτα γιόρτασε την άνοδο με νίκη επί του Ολυμπιακού Β'. Η Μαρκό νίκησε τον Πανιώνιο.

Η γιορτή στην Καλαμάτα δεν ήταν δυνατόν να χαλάσει. Το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Ολυμπιακό Β' ασφαλώς θα περνούσε σε δεύτερη μοίρα, αλλά οι παίκτες του Αλέκου Βοσνιάδη μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς τους ήθελαν να συνδυάσουν τη φιέστα με νίκη και το έπραξαν επικρατώντας 1-0. Ο Πανιώνιος αντίθετα ηττήθηκε 2-1 κι από τη Μαρκό.

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β' 1-0

Η Καλαμάτα μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς της που κατέκλυσαν το γήπεδο της Παραλίας, λύγισε με 1-0 τον Ολυμπιακό Β' έκανε την τέταρτη νίκη της στα playoffs και έτσι γιόρτασε με ιδανικό τρόπο την άνοδο στη Super League.

Το γκολ που χάρισε τη νίκη στη «Μαύρη Θύελλα» σημείωσε με πέναλτι στο 45'+1' ο Μιράντα.

Καλαμάτα: Καλογεράκης, Τάχατος (64′ Σπυράκος), Βαφέας, Τσελεπίδης, Λυμπεράκης, Τσορνομάζ (73′ Κατάλντι), Μ. Μορέιρα, Μιράντα (64′ Α. Μορέιρα), Παμλίδης (77′ Κωτσόπουλος), Μπονέτο, Μάντζης (73′ Μουζάκης).

Ολυμπιακός Β': Κουράκης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Μαρτίνης, Λιατσικούρας (63′ Λιάτσος), Φίλης (84′ Λώλης), Κουτσογούλας (84′ Δάμα), Θαρθάνα, Τανούλης, Τουφάκης (73′ Αργυρίου), Ρολάκης (63′ Ζουγλής).

⚫️⚪️🔥 Η Μαύρη Θύελλα στην μεγάλη κατηγορία και η Καλαμάτα φλέγεται! pic.twitter.com/rRgF599nNk March 15, 2026

Μαρκό - Πανιώνιος 2-1

Η Μαρκό με τη σειρά της νίκησε τον απογοητευμένο Πανιώνιο με 2-1. Στο 42' ο Βοϊλης με σουτ έγραψε το 0-1, αλλά στο 45'+2' ο Μιούλερ με κεφαλιά έκανε το 1-1 και στο 55' με πέναλτι ο Νεκούλ σημείωσε το 2-1. Οι νικητές είχαν και δύο δοκάρια. Στο 10' σουτ του Γιόχανσον, απέκρουσε ο Σγούρης και η μπάλα στη συνέχεια κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και βγήκε κόρνερ.

Στο 57' το μακρινό σουτ του Γιόχανσον επίσης βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Σγούρη!

Μαρκό: Θεοδωράκης, Μαρκοπουλιώτης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης, Σμάλης, Οικονομίδης (68′ Μεντόσα), Φατιόν (68′ Κωνσταντακόπουλος), Νεκούλ (77′ Μπουσάι), Μιούλερ (90+1′ Αντίνο), Γιόχανσον (77′ Αλεξόπουλος).

Πανιώνιος: Σγούρης, Ασλανίδης, Αυλωνίτης, Τσαντήλας (66′ Τσέργας), Κιάκος, Στούπης, Ντίας, Φελίσιο (66′ Βενάρδος), Ανζάι (53′ Μπαϊραμίδης), Φοκάμ (77′ Γιάκοβλεφ), Βοΐλης (77′ Μωραΐτης).

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 37

2. Πανιώνιος 26

3. Μαρκό 24

4. Ολυμπιακός Β' 18



