Καλαμάτα: Χαμός στην παραλία, όλος ο κόσμος στο πόδι για τη μεγάλη μέρα (vids)
Η Καλαμάτα ύστερα από 26 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται και πάλι στα σαλόνια της Super League. Ο Γιώργος Πρασσάς είδε την επένδυσή του και το όραμά του να υλοποιούνται μετά τη μεγάλη νίκη στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιώνιου την περασμένη εβδομάδα.
Η «Μαύρη Θύελλα» κι ο κόσμος της ετοιμάζονται να γιορτάσουν σήμερα μετά το ματς με τον Ολυμπιακό Β'. Εκεί, θα στηθεί μια μεγάλη γιορτή μαζί με το μεγάλο χορηγό της ομάδας, τη Novibet. Μια γιορτή που ξεκίνησε από το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της πόλης, συνεχίστηκε το βράδυ μ' ένα εντυπωσιακό pyro show από εκατοντάδες φίλους της ομάδας και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα με τη λήξη της αναμέτρησης.
Η γιορτή ξεκίνησε από νωρίς της Κυριακής με μηχανές και αμάξια να κάνουν τη δική τους... φασαρία. Στο γήπεδο, δε, όπως είναι λογικό δεν πέφτει καρφίτσα.
⚫️⚪️ ΧΑΜΟΣ στην Καλαμάτα για την Μαύρη Θύελλα.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 15, 2026
