«Περιμέναμε αυτή τη στιγμή»: Το πάρτι στο γήπεδο της Καλαμάτας και τα λόγια των οπαδών πριν το ματς
Σε πελάγη ευτυχίας είναι οι άνθρωποι της Καλαμάτας, η οποία εξασφάλισε μαθηματικά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια και πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Β' έχει στηθεί ένα μεγάλο πάρτι στις εξέδρες.
Ο κόσμος έξω από το γήπεδο μετέφερε στο Gazzetta το πόσο σημαντική ήταν αυτή η επιτυχία για την πόλη και τον κόσμο και ότι άπαντες περίμεναν πώς και πώς αυτή τη στιγμή για την ομάδα της Καλαμάτας.
Λίγο πριν τη σέντρα, η εικόνα στις εξέδρες ήταν απίστευτη με τους οπαδούς να ζεσταίνονται με συνθήματα και δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό κλίμα στο κατάμεστο γήπεδο του συλλόγου.
