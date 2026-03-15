«Περιμέναμε αυτή τη στιγμή»: Το πάρτι στο γήπεδο της Καλαμάτας και τα λόγια των οπαδών πριν το ματς

Πάρτι στήθηκε στο γήπεδο της Καλαμάτας πριν την πρώτη σέντρα κόντρα στον Ολυμπιακό Β' για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.

Σε πελάγη ευτυχίας είναι οι άνθρωποι της Καλαμάτας, η οποία εξασφάλισε μαθηματικά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια και πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Β' έχει στηθεί ένα μεγάλο πάρτι στις εξέδρες.

Ο κόσμος έξω από το γήπεδο μετέφερε στο Gazzetta το πόσο σημαντική ήταν αυτή η επιτυχία για την πόλη και τον κόσμο και ότι άπαντες περίμεναν πώς και πώς αυτή τη στιγμή για την ομάδα της Καλαμάτας.

Λίγο πριν τη σέντρα, η εικόνα στις εξέδρες ήταν απίστευτη με τους οπαδούς να ζεσταίνονται με συνθήματα και δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό κλίμα στο κατάμεστο γήπεδο του συλλόγου.