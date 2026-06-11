Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Χαρτς για τον δανεισμό του διεθνή Κοσταρικανού ακραίου επιθετικού, Κένεθ Βάργκας.

Όπως αναμενόταν, ο Κένεθ Βάργκας είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Καλαμάτας. Η Μαύρη Θύελλα είχε συμφωνήσει εδώ και λίγες μέρες με τη Χαρτς για τον δανεισμό του διεθνή Κοσταρικανού ακραίου επιθετικού και πλέον ανακοινώθηκε το deal.

Ο 24χρονος δεξιοπόδαρος ποδοσφαιριστής παίζει κυρίως στο δεξί «φτερό», όμως έχει την ευχέρεια να παίξει τόσο αριστερά, όσο και στην κορυφή της επίθεσης.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κένεθ Βάργκας (Kenneth Gerardo Vargas Vargas), ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Χαρτς (Heart of Midlothian).

Με καταγωγή από την Κόστα Ρίκα, ο 24χρονος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ερεδιάνο (Herediano) και έπαιξε στην πρώτη ομάδα (74 συμμετοχές, 15 γκολ, 8 ασίστ), ενώ ακολούθησε η μεταγραφή του στην Γκρέσια (Municipal Grecia – 28 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ).

Η πρώτη του εμπειρία από την Ευρώπη ήρθε το 2023, όταν και τον απέκτησε η Χαρτς (Heart of Midlothian). Με την ομάδα από τη Σκωτία έχει καταγράψει 84 συμμετοχές, 13 γκολ και 8 ασίστ, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στα προκριματικά του Europa League και στη φάση των ομίλων του Conference League.

Στο δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Χαρτς στην Αλαχουελένσε (LD Alajuelense), με τη φανέλα της οποίας είχε 13 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Κένεθ Βάργκας είναι, επίσης, 21 φορές διεθνής με την Κόστα Ρίκα, έχοντας σκοράρει 3 τέρματα, ενώ έχει συμμετάσχει σε ένα Copa America (2024) και δύο φορές στο Gold Cup (2023,2025).

Κένεθ, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!».