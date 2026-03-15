Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β': Στο γήπεδο Σαμαράς, Καρυπίδης, Χαρίτσης
Χιλιάδες κόσμου στην Παραλία στο ματς με τον Ολυμπιακό Β' γιορτάζει την άνοδο της Καλαμάτας στη Super League.
Στο γήπεδο, ωστόσο, υπάρχουν και παρουσίες πολιτικών, αλλά και άλλων ΠΑΕ. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατάγεται από την πόλη, όπως και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης βρέθηκαν στα επίσημα για να δουν τον αγώνα. Οι δύο άνδρες, μάλιστα, είχαν θερμό εναγκαλισμό.
Κοντά τους και ο πρόεδρος του Άρη Θεόδωρος Καρυπίδης.
Δείτε Επίσης«Περιμέναμε αυτή τη στιγμή»: Το πάρτι στο γήπεδο της Καλαμάτας και τα λόγια των οπαδών πριν το ματς
