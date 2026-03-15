Χιλιάδες κόσμου στην Παραλία στο ματς με τον Ολυμπιακό Β' γιορτάζει την άνοδο της Καλαμάτας στη Super League.

Στο γήπεδο, ωστόσο, υπάρχουν και παρουσίες πολιτικών, αλλά και άλλων ΠΑΕ. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατάγεται από την πόλη, όπως και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης βρέθηκαν στα επίσημα για να δουν τον αγώνα. Οι δύο άνδρες, μάλιστα, είχαν θερμό εναγκαλισμό.

Κοντά τους και ο πρόεδρος του Άρη Θεόδωρος Καρυπίδης.

