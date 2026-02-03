Άταμαν: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για τον χαρακτήρα τους»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81 σε ένα ματς θρίλερ στο πλαίσιο της 26η αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Έργκιν Άταμαν αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε στη flash interview και αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Έρκιν Άταμαν:
«Ήμασταν πολύ μαχητικοί, παίξαμε καλή άμυνα δεν μπορούμε να κερδίζουμε πιο εύκολα, αξίζαμε τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση με τη μαχητικότητα που δείξαμε, παρά τα λάθη που κάναμε στο τέλος. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τον χαρακτήρα ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι, κερδίσαμε τη Ρεάλ δύο φορές και έχουμε τους ίδιους βαθμούς με αυτή, συνεχίζουμε να είμαστε στην εξάδα ή στην τετράδα, θα δούμε».
