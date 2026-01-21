O Nίκολα Μιλουτίνοφ δεν βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Εφές (22/1) στην Πόλη.

Σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό στη μάχη με την Εφές (22/1, 19:30, Novasports 4). Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού με την με τους Τούρκους στο ματς της Πόλης.

Ο Σέρβος είχε δεχθεί σκληρό χτύπημα στο κεφάλι από τον Μπρισέτ στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους Πειραιώτες στην αναμέτρηση. Έχει υποστεί διάσειση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την εκτός έδρας δοκιμασία

