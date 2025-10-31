Μονακό - Παναθηναϊκός, Ο Μάικ Τζέιμς ανάγκασε τη Euroleague να τον χαρακτηρίσει MJ: Το εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο κόντρα στους «πράσινους»
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει στα ψηλά στρώματα της κατάταξης.
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά στην αναμέτρηση, ενώ εντύπωση είχε προκαλέσει το γεγονός πως οι «πράσινοι» είχαν καταφέρει να περιορίσουν τον Μάικ Τζέιμς απολύτως στο πρώτο δεκάλεπτο με τον ίδιο να μένει άποντος.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο είχε άλλη όρεξη όμως, ευστοχώντας διαδοχικά σε δύο καλάθια μπροστά στον Τι Τζέι Σορτς για να αρχίσει να... ρολλάρει ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με 10 πόντους, ένα ριμπάουντ, 5 ασίστ κι ένα κλέψιμο. Μάλιστα, δεδομένης της... διαστημικής φόρμας που βρήκε στη δεύτερη περίοδο, η EuroLeague τον παρομοίασε με τον Μάικλ Τζόρνταν.
MJ actually acting like MJ…— EuroLeague (@EuroLeague) October 31, 2025
Εδώ τα καλάθια του
