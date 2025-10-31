Ο Μάικ Τζέιμς είχε πάρει... φωτιά στο πρώτο ημίχρονο της Μονακό με τον Παναθηναϊκό «αναγκάζοντας» τη EuroLeague να τον χαρακτηρίσει «MJ»!

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει στα ψηλά στρώματα της κατάταξης.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά στην αναμέτρηση, ενώ εντύπωση είχε προκαλέσει το γεγονός πως οι «πράσινοι» είχαν καταφέρει να περιορίσουν τον Μάικ Τζέιμς απολύτως στο πρώτο δεκάλεπτο με τον ίδιο να μένει άποντος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο είχε άλλη όρεξη όμως, ευστοχώντας διαδοχικά σε δύο καλάθια μπροστά στον Τι Τζέι Σορτς για να αρχίσει να... ρολλάρει ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με 10 πόντους, ένα ριμπάουντ, 5 ασίστ κι ένα κλέψιμο. Μάλιστα, δεδομένης της... διαστημικής φόρμας που βρήκε στη δεύτερη περίοδο, η EuroLeague τον παρομοίασε με τον Μάικλ Τζόρνταν.

MJ actually acting like MJ… — EuroLeague (@EuroLeague) October 31, 2025

Εδώ τα καλάθια του