O Tόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει να είναι παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Η ανακοίνωση ήρθε με τρομερό βίντεο στα social media.

Έναν κομβικό παίκτη για την φετινή εντυπωσιακή σεζόν και γενικότερα τη λειτουργία του, κρατά ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα του Μπαρτζώκα για άλλη 4 χρόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» τον ανακοίνωσαν με φοβερό video που παραγγέλνει χταπόδι σε ταβέρνα.

Η ανακοίνωση ανέφερε, «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τόμας Γουόκαπ μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος το 2021 είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο, συναντήθηκε με τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και επισημοποίησαν την παραμονή του στο Λιμάνι για ακόμα τέσσερα χρόνια».

Ο Γουόκαπ είχε συμβόλαιο μέχρι το 2024, αλλά ο ίδιος λατρεύει την ομάδα, ο Μπαρτζώκας είναι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτόν οπότε δεν υπήρχε λόγος να περιμένουν μέχρι του χρόνου. Η είδηση όπως ήταν λογικό σκόρπισε ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμος της ομάδας.

Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός κρατά άλλον έναν... πυλώνα του, αφού είχε ξεκινήσει με την επέκταση συνεργασίας με τον Μουσταφά Φαλ, στη συνέχεια ανακοίνωσε τον Γενάρη την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Σάσα Βεζένκοβ μέχρι το 2025, ενώ την Μεγάλη Τρίτη 11 Απρίλη κράτησε και επίσημα στο Λιμάνι για άλλα δύο χρόνια και τον Σακιέλ ΜακΚίσικ.

⚓️🐙✍️🏾 What if @twalkup23 can’t pronounce correctly the word “ktapodi” (octopus in Greek)? He has four years ahead to fix his Greek speaking skills!!!



Walkup secured his seat for next season (2023-24).

Did you? 🎟️ https://t.co/7CuTq2WlEE

#OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/btg12i536Q