Στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα γίνει η τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026»

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:30, η τελετή αφής και παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», παρουσία της προέδρου της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 11:30, ενώ η προσέλευση του κοινού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11:20. Η Τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.

Η τελετή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη εκδήλωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αντικατάστασης του ταρτάν και καθαρισμού των μαρμάρινων επιφανειών του.

Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων εφαρμόζεται ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο η Αφή και η Παράδοση της Φλόγας πραγματοποιούνται στην ίδια Τελετή, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τ

ο Καλλιμάρμαρο, σύμβολο της σύγχρονης Ολυμπιακής Ιστορίας, θα αποτελέσει έτσι για ακόμη μία φορά το σημείο συνάντησης της ελληνικής Ολυμπιακής παράδοσης με τη νέα γενιά αθλητών από ολόκληρο τον κόσμο.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη χορογραφία του τελετουργικού των Ιερειών υπογράφει η Άρτεμις Ιγνατίου, ενώ τον ρόλο της Πρωθιέρειας θα αναλάβει για πρώτη φορά η ηθοποιός Κατερίνα Μισίχρονη.

Τη μουσική σύνθεση της Τελετής υπογράφει ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, ενώ τα κοστούμια των Ιερειών έχουν σχεδιαστεί από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια Mary Katrantzou.

Την παρουσίαση της Τελετής θα αναλάβει η δημοσιογράφος Πηνελόπη Γκιώνη, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά δημοσιογράφων και προσδίδοντας μια σύγχρονη και φρέσκια ματιά στη διοργάνωση.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ανοίξει δυναμικά η Εθνική Ομάδα Cheerleading της Ελλάδας, με τις ομάδες Αποσπερίδες, πρωταθλήτριες Ευρώπης το 2025 και το 2026 στην κατηγορία Cheer Hip Hop, και Αμαζόνες, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στην κατηγορία Cheer Pom.

Τη Σενεγάλη, τη χώρα που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», θα εκπροσωπήσει η τραγουδίστρια Κία Λουμ , η οποία θα παρουσιάσει πολιτιστικό δρώμενο και θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο της Σενεγάλης.

Στην τελετή θα συμμετάσχουν επίσης 18 νέοι αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Λαυρίου, οι οποίοι θα μεταφέρουν τις σημαίες, ενώ τον ολυμπιακό ύμνο θα ερμηνεύσει η Αθηνά Ανδρεάδη. Τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας θα αποδώσει η παιδική και νεανική χορωδία ROSARTE, υπό τη διεύθυνση της Ρόζης Μαστροσαββά.

Τον συντονισμό της τελετής έχει αναλάβει ο Δρ Κωνσταντίνος Πανταζής, υπό την εποπτεία του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμά Τόκα, συμβάλλοντας στην ομαλή υλοποίηση και τον συντονισμό όλων των επιμέρους στοιχείων της εκδήλωσης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος θα παραδώσει τη Φλόγα στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026», Μαμαντού Ντιανά Εντιαγέ Mamadou, σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού της προς τη Σενεγάλη.

Η γλόγα θα ταξιδέψει στη συνέχεια προς το Ντακάρ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, σε μια διοργάνωση ιστορικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά η αφρικανική ήπειρος θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες.