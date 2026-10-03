Πάβλοβιτς: «Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα»

Ενθουσιασμένος που θα παίξει στην Τούμπα είναι ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς, καθώς στη συνέντευξη Τύπου της Γερμανίας τόνισε πως η ομάδα του... γουστάρει πολύ που θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Γερμανία την Κυριακή (4/10) στη Θεσσαλονίκη για το Nations League και οι παίκτες της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, ανυπομονούν για τη μαγική ατμόσφαιρα που αναμένεται πως θα δημιουργήσουν οι Έλληνες στο γήπεδο της Τούμπας.

Αυτό ακριβώς τόνισε και στη συνέντευξη Τύπου της Γερμανίας ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για τους συμπαίκτες του, αλλά και τον Γιούργκεν Κλοπ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για την ατμόσφαιρα της Τούμπας: «Ξέρουμε ότι πάντα έχουν κέφι οι Έλληνες και δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα».

Για το.. στιγμιότυπο με τον Μπίσχοφ αν μύριζαν τα παπούτσια και πως συμπληρώνονται μεταξύ τους: «Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα παπούτσια ναι. Τα έβαλα στον φούρνο. Διασκεδάζουμε όλοι μαζί και βοηθάμε τον Βιρτζ με πάσες προς την επίθεση».

Για τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος: «Ο προπονητής αποφασίζει τον ρόλο μου, αλλά θα ήθελα όλες τις ικανότητες μου να τις δώσω. Ατομικά και επιθετικά να υποστηρίξω την ομάδα μου».

