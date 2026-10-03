ΠΑΟΚ: Ήττα ελπίδας από τη Μόνλτε στην EHF European League
Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Νορβηγία απέναντι στη Μόλντε και παρά την ήττα με 27-24 για τον 1ο αγώνα της 2ης προκριματικής φάσης της EHF European League, η ελληνική ομάδα παραμένει στη διεκδίκηση της πρόκρισης.
Το Σάββατο (10/10, 17:00) και με τη συμπαράσταση του κόσμου στο γυμναστήριο της Κοζάνης, οι παίκτριες της πρωταθλήτριας Ελλάδας θα επιδιώξουν να ανατρέψουν την ήττα των τεσσάρων γκολ και να πανηγυρίσουν μια μεγάλη πρόκριση.
O ΠΑΟΚ μετά τo 5ο λεπτό πήρε το προβάδισμα στο σκορ, 6-4 με την Κερλίδη στο 6', διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι το 23', 10-9 με την Τσάκαλου, με τη νορβηγική ομάδα να κλείνει το 1ο ημίχρονο με την ελάχιστη υπέρ της διαφορά (12-11).
Η Μόλντε με σερί 3-0, προηγήθηκε 19-15 στο 44' και την ανέβασε στο 22-17 (49'). Οι Γκάτζιου κι Ανδρίτσου μείωσαν σε 22-19 (52΄), με την τελευταία να διαμορφώνει το τελικό 27-24.
Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-5, 4-6, 8-8, 10-10, 12-11 (ημχ.), 13-12, 16-14, 19-15, 22-17, 25-22, 27-24.
ΜΟΛΝΤΕ ΕΛΙΤ (Χάμαρ): Σκόγκστραντ, Νίπαν 8, Καμπούρτσε 2, Πέτερσον 4, Ομπάιντλι Σ., Λέβγκρεν, Έιρικσον, Τβέιτεν 4, Στράιμ, Ντάλεν 4, Έλνες, Ομπάιντλι Αν., Λέσεθ 1, Ρέχνε 2, Σίμονσεν 2, Έλινγκσετερ.
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 2, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 2, Μούρνου, Σεβδίλη 6, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 7, Τσάκαλου 7, Τροχίδου, Γκρμπάσεβιτς, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 2, Ντε Αλμέιδα.
Διαιητητές: Γουότσον- Γουέλιν (Σουηδία), Παρατηρητής: Στεφάνσον (Ισραήλ), Δίλεπτα:2-2, Πέναλτι:4/5-2/2.
Βαριά ήττα η ΑΕΚ από τη Βίμποργκ
Η ΑΕΚ με τη σειρά της ηττήθηκε από την πανίσχυρη Βίμποργκ στη Δανία με 42-24. Κάτοχος τριών Champions Leagye η Βίμποργκ από το 10ο λεπτό κι έπειτα άρχισε να χτίζει διαφορά και να φθάσει στην άνετ επικράτηση. Ο επαναληπτικός, με τυπικά γηπεδούχα την ΑΕΚ, θα γίνει την Κυριακή (4/10, 17:00).
Τα πεντάλεπτα: 4-3, 7-5, 11-5, 13-8, 17-11, 19-11 (ημχ.), 23-14, 27-19, 31-19, 34-21, 38-22, 42-24.
ΒΙMΠΟΡΓΚ (Φρις): Νταλ, Μάρτινσεν 5, Μπάουμαν 6, Βαν Γκάλεν, Μπάγκερ 4, Σοάι 4, Κρίστενσεν, Μπακ, Πέτερσεν 4, Τόμπερουρ, Βάλε 4, Όστεργκάαρντ 5, Σκίουμ 5, Χάουγκστεντ 1, Βέιλγκααρντ 1, Μιτούν 3.
ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Σέκλιτς, Αμβροσιάδου 4, Ρεσέντε, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 7, Παϊζίνιο 5, Φράγκου 1, Μανιά, Μακρή, Φέρμο 3, Νούκοβιτς, Ανδρέου, Γκονσάλβες, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Μονίκ.
Διαιτητές: Χάνταρσον- Μάγκνουσον (Ισραήλ), Παρατηρητής: Γιάνσονας (Λιθουανία), Δίλεπτα:1-6, Πέναλτι:3/4-5-6.
Βάσεις πρόκρισης η Αγανέννηση Άρτας
Η Αναγέννηση νίκησε στην Αρτα τη λιθουανική Έγκλε Βίλνιους με 43-36 στον 1ο αγώνα του 2ου γύρου στο EHF European Cup.Ο επαναληπτικός θα γίνει ξανά στην πόλη της Ηπείρου την Κυριακή (4/10, 17:00).
Αναγέννηση Άρτας (Σαΐντοβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Γκόλετς 4, Κοντρακίνα 8, Καπρινιώτη, Παπαγιαννοπούλου 2, Μερκούρη, Γκολούμπεβα 9 , Μπίνα, Κουλ, Μπίκοβα 5, Κρασιλνίκοβα 5, Ερόκινα 3, Νικίτινα 7.
Στο μεταξύ ο Αθηναϊκός στην επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ηττήθηκε από τη Σεντ Τρουίντεν στο Βέλγιο με 25-24, όμως έχει τον επαναληπτικό στον Βύρωνα την Κυριακή (11/10, 16:00) για να διεκδικήσει τη συνέχειά του στο EHF European Cup.
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